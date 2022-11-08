Marquez: "Kazayı çok geç frenlediğim için yaptım"

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Honda sürücüsü 27 turluk yarışın 10. turunda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 8. virajda düşerek yarışa veda etti.

O noktada yarışı dördüncü sırada götüren Marquez, hafta sonu boyunca RC213V'sini düzlük sonunda durdurmakta zorlandığını ve pazar günkü yarışın başlangıcında, motosikletin torkunun antrenmanlarla aynı olmadığını öne sürdü.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, frenlemenin gelecek yılki motosiklet için geliştirilmesi gereken kilit alanlardan biri olduğuna vurgu yaptı ve mevcut motosiklette geç fren yapmanın çok zor olduğunu belirtti.

Motosikleti yeterince durduramadığı için mi kaza yaptığı sorulduğunda Marquez şunları söyledi: "Hayır, sadece çok geç fren yaptım."

"Bugün başlangıçtan itibaren bir şeyler yanlıştı çünkü tüm yıla bakarsanız her zaman iyi başladığımı fakat bugün pozisyon kaybettiğimi görürsünüz. Bir şeylerin yanlış olduğunu hemen hissettim."

"Ayrıca sürüş yaparken torkun yükseldiğini hissettim, tork antrenmanlarla aynı değildi. Kaza sonrası garaja geldiğimde durumu analiz ettik ve sorunu hemen fark ettik."

"Dördüncülüğe gerilediğimde, lastikler giderek kötüleşiyordu ve podyum uzaklaşıyordu. Bir noktada çok geç fren yaptım."

"Normalde, geç frenleme ile bir, iki veya üç tur için zaman kazanabilirsiniz. Ancak 27 tur boyunca zorlamaya başlarsanız ön tarafı kaybetme ihtimaliniz var."

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, "sezonu bitirdiği için mutlu olduğunu, çünkü garip bir sezon olduğunu" söylerken, gelecek yılın motosikletini denemeyi sabırsızlıkla beklediğini ekledi.

Sezonu kapatmaktan mutlu olup olmadığı sorusuna Marquez, "Öncelikle kişisel anlamda mutluyum çünkü yıl boyunca sakatlıklarla mücadele ediyordum."

"Sonrasında motosikletle ilgili de bazı zorluklar yaşadık."

"Çok fazla sorun yaşadık, bugün yarışta bir başka sorun daha yaşadık ve yarış sırasında neden her zaman bir şeyler olduğunu anlamalıyız."

"Sorunsuz bir hafta sonu geçirmek çok zor. Eğer şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, her açıdan tutarlı olmalısınız."

"Salı günü yeni motosikletin ilk halini denemek için sabırsızlanıyorum. Salı günkü adımın büyük bir adım olmadığını biliyorum, çok büyük bir adım değil, son adım da değil."

"Fakat bu bir felsefe değişikliği. Bu yüzden gelecek için doğru olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.