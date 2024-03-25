Marquez kazası nedeniyle kızgın olan Bagnaia, olayın yarış kazası olduğunu kabul etti

Son iki dünya şampiyonu Bagnaia ile sekiz kez şampiyonluğu kazanan Marqıez, Pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde düzenlenen grand prix'nin 23. turunda beşincilik için mücadele ederken çarpıştı.

Marquez, Gresini Ducati'sini 5. virajın solunda Bagnaia'nın iç tarafına doğru attı ancak hafifçe yan yattı.

Yarış çizgisine geri dönmeye çalışırken, Bagnaia içerideki pozisyonu geri almak için hareket etti ve ikili birbirine girdi. Her ikisi de kaza yaptı ve puan alamadı, ancak komiserler bir soruşturmanın ardından olayın yarış kazası olduğunu belirtti ve ceza vermedi.

Bagnaia bu kararı kabul etmekle birlikte, tıpkı geçen yıl Arjantin GP'sinde ikincilikten düştüğünde olduğu gibi, sezonun ikinci turunda puan alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını itiraf etti.

Bagnaia, "Starttan önce kendime güveniyordum çünkü dün ve bu sabah hislerim iyiydi."

"Yol tutuş konusunda kendimi daha iyi hissediyordum ve her şey daha iyiydi. Bu yüzden atak yapacağım ve lastikleri iyi kontrol edeceğim bir yarış düşünüyordum."

"Ancak başlar başlamaz daha fazla sorun yaşadım, daha hızlı olmayı bekliyordum ve öndeki çocuklar benim için çok hızlıydı."

"Bu yüzden her şeyden kaçınmaya çalıştım, sadece lastikleri yönetmeye çalışıyordum ama [bu] zordu."

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mümkün olduğunca önde olmaya çalıştım ama Pedro [Acosta] geldiğinde çok hızlıydı. Marc geldiğinde ise sadece sollamaya çalıştı ve genişe açıldı."

"Çizgiyi kapatmaya çalıştım. Çizgisini geçti ve çarpıştık. Bu beni sinirlendiren bir şey ama normal."

"Bu bir yarış kazası ve ancak artık bir sonraki yarışa odaklanmamız lazım." dedi.

Şu anda Portekiz GP galibi Jorge Martin'in 23 puan gerisinde olan Bagnaia şöyle devam etti: "Bu beni kızdırıyor çünkü yarışı sıfır puanla bitirdim."

"Geçen yıl ikinci yarışta [Arjantin'de] aynısını yaptım, hatamdan dolayı sıfır puanla bitirdim."

"Bu yıl bir yarış kazası yüzünden. Hâlâ 38 yarış olduğunu ve şampiyonanın çok uzun olduğunu çok iyi biliyoruz."

"Ancak beklentilerim vardı ve sonuçlarda daha istikrarlı olmak ve geçen yıl ikinci yarışta olduğu gibi sıfır puanla başlamamak istiyordum."

Bagnaia, mücadele sırasındaki karşı atağının "riskli" olduğunu reddetti, çünkü Marquez'in genişe açılarak kapıyı açık bıraktığını söyledi.

İtalyan sürücü, "Önünüzde mücadele ettiğiniz bir sürücü açıldığında, ne yapmak istersiniz?"

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Daha fazla puan almak için onu tekrar geçtim. Yani benim için riskli değildi." dedi.

Kazadan önce Bagnaia hızla podyum mücadelesinin dışında kaldı. Ducati sürücüsü, 4. ve 5. virajların sol taraflarında yol tutuşu için zorlandığını, her iki virajda da tur başına yaklaşık 0.2s kaybettiğini açıkladı.

"Öndeki adamlarla aynı seviyede yol tutuşuyla çizgiyi koruma konusunda zorlanıyordum."

"Dördüncü ve beşinci virajlarda çok hızlılardı. Diğer kısımlarda kazanıyordum ama dördüncü virajda her hızlanmada yaklaşık onda iki kazanıyorlardı."

"Beşinci virajda ise her turda onda iki kaybediyordum."

"Anlamak zordu, farklı çizgiler yapmaya çalışıyordum, onlarla aynı viraj hızına sahip olmaya çalışıyordum ama her zaman geniş gidiyordum. Bunu anlamak zorundayız."

Bagnaia ayrıca, GP24 sürücülerinin bu yıl çeşitli noktalarda yaşadıkları bir şikayet olan arkadan ses gelmesi sorununu, yedinci turdan itibaren yaşadığını açığa çıkardı.