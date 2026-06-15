Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"

Formula 1’in Barselona’daki yarışını ziyaret eden Marc Marquez, Sky Italia’ya verdiği demeçte, F1'in genç şampiyona lideri Kimi Antonelli ile MotoGP’nin yükselen yıldızları arasında bir kıyaslama yaptı.

33 yaşındaki efsane pilot, Pedro Acosta ve Fermin Aldeguer gibi kendisinden 10-12 yaş küçük isimlerin spora getirdiği yeni enerjiye değinirken, sakatlıktan dönüşünü ve şampiyonluk mücadelesini de değerlendirdi.

"Yeni nesil sporcuları kabul etmek en iyisidir. Acosta ve Aldeguer gibi benden 10-12 yaş daha genç çocukların geleceğini, onların farklı bir kararlılığa ve enerjiye sahip olduğunu kabul etmeliyim; bu bir sporcunun doğal sürecidir.”

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu herkesin başına gelir. Ben de genç sürücüler için bile mağlup edilmesi zor biri olarak kalabilmek adına her gün daha fazla çalışmaya gayret ediyorum."

Marquez’in bahsettiği bu yoğun çalışma, sinir sıkışmasını gidermek için geçirdiği omuz ameliyatının ardından çıktığı ikinci yarış olan Macaristan GP’sinde meyvesini verdi.

Deneyimli pilot, hafta sonunu kusursuz bir çifte zaferle kapatarak genç rakiplerine gözdağı verdi. Macaristan’da ön çizgiyi Marquez ile paylaşan genç yıldız Acosta, her iki yarışta da şampiyona en çok meydan okuyan isim oldu.

Şimdiyse gözler, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Çekya GP öncesinde Marquez'in fiziksel durumuna çevrilmiş durumda. İspanyol sürücü durumu şu sözlerle özetledi: "Kendimi geçen hafta sonuna göre daha iyi hissediyorum.”

“Kazanmak sağlığıma iyi geliyor, pozitif bir enerji veriyor.”

“Yaz arasında fiziksel durumumu bir adım daha ileriye taşımaya çalışacağız."

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brno, MotoGP'deki kritik yaz arası öncesindeki üç yarışlık serinin ilki olacak. Şampiyonluk mücadelesi hakkında temkinli konuşan Marquez: "Bir sürücü olarak her zaman %100'ümü veririm, sonrasında neler olacağını göreceğiz, her şey mümkün.”

“Tabii ki şu anda doğrudan şahlanabileceğimiz bir konumda değiliz. Önce tam olarak ne kadar formda olduğumu görmem ve ardından elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor."