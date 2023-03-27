Marquez kazanın ardından ameliyat oldu, Arjantin GP'sini kaçıracak
Honda sürücüsü Marc Marquez, Portimao'da Miguel Oliveira ile yaşadığı temas sonrasında elinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat oldu ve Arjantin'de yarışamayacak.
Honda Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Marquez'in Pazar günü gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde Oliveira ile yaşadığı temasın ardından sağ el başparmağının birinci tarak kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Kırık, Marquez ülkesi İspanya'ya döndüğünde netleştirildi ve derhal Madrid'deki Ruber Internacional Hastanesi'nde Dr. Ignacio Roger de Ona önderliğindeki ekip tarafından ameliyat edildi.
Ameliyat kapsamında kırık küçültüldü ve iki vida kullanılarak içten sabitlendi.
Honda ameliyatın sorunsuz geçtiğini doğruladı fakat 2 Nisan'da Termas de Rio Hondo'da yapılacak ikinci yarışa katılamayacağını belirtti.
Marquez'in pistlere ne zaman dönebileceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.
Bu, Marquez'in bir kez daha bir sezonu sakatlık yaşamadan tamamlayamadığı anlamına geliyor. Marquez'in tam sezon yarıştığı son yıl, altıncı MotoGP şampiyonluğunu aldığı 2019 yılıydı.
Açıklamada, "Marc Marquez ve Repsol Honda Takımı, sekiz kez Dünya Şampiyonununun tamamen iyileşmeye odaklanması ve önümüzdeki yarışlara mümkün olan en iyi seviyede katılması için bir sonraki yarışta yer almamasına karar verdi." denildi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Hakemler, Portekiz'de yaşanan kazada Marquez'i sorumlu tuttular ve Arjantin için iki uzun tur cezası verdiler.
Marquez'in bu hafta sonu yarışamayacak olmasına rağmen cezanın sonraki yarışlara taşınması beklenmiyor.
Padoktaki bazı sürücüler İspanyol sürücünün bu olaydan ucuz kurtulduğu konusunda hemfikirdi. Hatta Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Marquez'in bu olaydan dolayı bir yarış men cezası almayı hak ettiğini söyledi.
Honda Arjantin'de Marquez'in yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek. Bu yüzden de fabrika takımının tek temsilcisi Joan Mir olacak.
Marquez, Oliveira ile temastan ötürü uzun tur cezası aldı
Bagnaia: "Yarışın son turları zorlu geçti, lastiklerim bitmişti"
Sol elinde kırık şüphesi olan Marquez, hastaneye nakledildi
Sol elinde kırık şüphesi olan Marquez, hastaneye nakledildi Sol elinde kırık şüphesi olan Marquez, hastaneye nakledildi
Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"
Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil" Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"
Marquez, Portekiz'deki "şoke edici" pole turunu açıklayamıyor!
Marquez, Portekiz'deki "şoke edici" pole turunu açıklayamıyor! Marquez, Portekiz'deki "şoke edici" pole turunu açıklayamıyor!
Marquez: "Honda beş ila onunculuk için savaşacak"
Marquez: "Honda beş ila onunculuk için savaşacak" Marquez: "Honda beş ila onunculuk için savaşacak"
Marquez: "Geleceğimle ilgili kararı Honda ile vereceğim"
Marquez: "Geleceğimle ilgili kararı Honda ile vereceğim" Marquez: "Geleceğimle ilgili kararı Honda ile vereceğim"
Marquez: "Üç Honda'dan birini çoktan ıskartaya çıkardık"
Marquez: "Üç Honda'dan birini çoktan ıskartaya çıkardık" Marquez: "Üç Honda'dan birini çoktan ıskartaya çıkardık"
Son Haberler
Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş
Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş
Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor
Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor
Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık
Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.