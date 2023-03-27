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Marquez kazanın ardından ameliyat oldu, Arjantin GP'sini kaçıracak

Honda sürücüsü Marc Marquez, Portimao'da Miguel Oliveira ile yaşadığı temas sonrasında elinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat oldu ve Arjantin'de yarışamayacak.

Rachit Thukral
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Marquez kazanın ardından ameliyat oldu, Arjantin GP'sini kaçıracak
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Honda Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Marquez'in Pazar günü gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde Oliveira ile yaşadığı temasın ardından sağ el başparmağının birinci tarak kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Kırık, Marquez ülkesi İspanya'ya döndüğünde netleştirildi ve derhal Madrid'deki Ruber Internacional Hastanesi'nde Dr. Ignacio Roger de Ona önderliğindeki ekip tarafından ameliyat edildi.

Ameliyat kapsamında kırık küçültüldü ve iki vida kullanılarak içten sabitlendi.

Honda ameliyatın sorunsuz geçtiğini doğruladı fakat 2 Nisan'da Termas de Rio Hondo'da yapılacak ikinci yarışa katılamayacağını belirtti.

Marquez'in pistlere ne zaman dönebileceğine dair herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.

Bu, Marquez'in bir kez daha bir sezonu sakatlık yaşamadan tamamlayamadığı anlamına geliyor. Marquez'in tam sezon yarıştığı son yıl, altıncı MotoGP şampiyonluğunu aldığı 2019 yılıydı.

Açıklamada, "Marc Marquez ve Repsol Honda Takımı, sekiz kez Dünya Şampiyonununun tamamen iyileşmeye odaklanması ve önümüzdeki yarışlara mümkün olan en iyi seviyede katılması için bir sonraki yarışta yer almamasına karar verdi." denildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hakemler, Portekiz'de yaşanan kazada Marquez'i sorumlu tuttular ve Arjantin için iki uzun tur cezası verdiler.

Marquez'in bu hafta sonu yarışamayacak olmasına rağmen cezanın sonraki yarışlara taşınması beklenmiyor.

Padoktaki bazı sürücüler İspanyol sürücünün bu olaydan ucuz kurtulduğu konusunda hemfikirdi. Hatta Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Marquez'in bu olaydan dolayı bir yarış men cezası almayı hak ettiğini söyledi.

Honda Arjantin'de Marquez'in yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek. Bu yüzden de fabrika takımının tek temsilcisi Joan Mir olacak.

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