Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"

Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marquez, pazar günkü Barselona yarışına yumuşak arka lastik tercih eden nadir isimlerden biriydi çünkü risk almanın doğru olduğunu düşünüyordu.

Marquez, 13. sıradan başladığı yarışın ilk turlarında iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve podyum savaşına katılmak üzereydi. Ancak sekizinci turun 10. virajında kaza yaparak yarışa veda etti.

Arka arkaya üçüncü kez finiş göremeyen Marquez, hatası nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da kazadan önceki yedi turdan çok memnun olduğunu çünkü yeniden eski hislerini yakalamaya başladığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Honda sürücüsü, kazayı açıklaması istendiğinde şöyle dedi: "Evet, bugünden keyif aldım ve zorluyordum."

"Yeniden Marc Marquez'dim ve kendi açımdan yılın en iyi yedi turunu attım."

"Yani istediğim gibi sürebiliyordum ve grideyken kendi kendime 'tamam, bugün risk alma zamanı' dedim."

"Yani nerede olduğumuz, nereli olduğum ve insanların neler söylediği önemli değildi."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bugün risk alma günü olduğuna inandım çünkü kendi açımdan 12. veya 14. bitirmek için yakıt ve lastik harcamanın anlamına yoktu."

"Ben de bunu yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi en başından itibaren zorladım. Geçişler yaptım, eğlendim ve ardından herkes kendi temposunu bulduğunda, artık doğru konumda olmadığımız ortadaydı."

“Önümdeki üç ya da dört turun kritik olacağını biliyorum, bu da diğerlerinin 1:40'ların başlarında sürdüğü zamana denk geliyor ki bu süreler benim tempom değildi."

“Kendi kendime 'eğer bu üç turda her şeyi yolunda götürürsem, tüm yarışı onlarla götürmem mümkün olacak' dedim."

“Fakat bu üç turda çok fazla risk aldım ve yaşananların olması çok kolaydı. Aleix'in arkasında ikinci virajdaki hızlanmada vakit kaybediyordum. Üçüncü ve dördüncü virajın çıkışına ek olarak beşinci virajda biraz zaman kaybettim. Ayrıca dokuzuncu virajdaki hızlanmada da kayıp vardı.

"10. virajda frenleme yaparken bunları telafi etmeye çalıştım. Frenleme noktasında harika değildim çünkü [Maverick] Vinales arkamdaydı ve benden daha geçti fren yaptı ama o durabilirken ben duramadım."

"Ön tarafı kilitledim ve kaza yaptım. Sonuçtan elbette memnunu değilim ama bu yedi turda yaptıklarımdan memnunum."

"Sadece motosiklet üzerinde kalıp, finiş görmektense iyi bir yedi tur tamamlamayı tercih ederim."