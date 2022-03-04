Marquez, Katar'da mücadeleye hazır değil

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Altı kez dünya şampiyonu Marquez, yeni sezona, 2021 sezonunun sonunda yaşadığı görme probleminden tamamen kurtulmuş şekilde giriyor.

Bununa beraber 2020'de kırdığı sağ kolunun fiziksel durumunu etkilediği ve bunun sonucu olarak da zorluklar yaşadığı biliniyor. Bu konuda yaşadığı sıkıntılar hâlâ devam ediyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar GP'de yer alacak Marquez, iki yarış kaçırdığı geçen yıla göre zaten daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Yine de nerede olacağı konusunda hiçbir fikri yok.

Marquez, "Kış arasında Katar'da yer alıp almayacağım belli değildi. Sonunda Malezya ve Mandalika'da düzenlenen testlerde yer almak zaten çok önemliydi."

"Mandalika'dan sonra fiziksel açıdan büyük bir adım attığımı hissettim ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"İlk yarışa başlarken ne durumda olacağımızı göreceğiz. 2022 yılında tüm bu çocuklarla şampiyonluk için savaşmak istiyorum fakat belki de bunu ilk GP'de yapmaya hazır değilim."

"Yine de nerede olduğumuzu, hafta sonu başladığı zaman anlayacağız." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Marquez, kariyerinde sadece bir kez -2014 yılında- Katar'da kazandı ve ikincisini kazanmasının "rüya gibi" olacağını söyledi.

Katar'da neden sadece bir kez kazanabildiği sorulduğunda Marquez, "Bir sezonda 21 farklı pist, 21 farklı düzen var ve Katar pistinin düzeni, benim tarzım için en iyilerden biri değil."

"Ayrıca geçmişte Honda bu tarz bir pistte yeterince güçlü değildi."

"Bence bu yıl motosiklet güçlü olacak ama bunun için hazır olup olmayacağımı bilmiyorum."

"Pazar günü kazanmayı başarırsak, hayal bile edemeyeceğimiz bir seviyede olacağız, ki bu da bir rüyanın gerçekleşmesi gibi olacak. Yine de bana sorarsanız, bu çok uzak bir ihtimal" dedi.

Honda, iki zorlu yılın ardından kış aylarında motosiklette büyük çaplı değişiklikler yaptı.

Marquez, "Motosiklette gerçekten büyük bir adım atmayı başardılar. Doğruyu söylemek gerekirse marka değişiklik yapmışım gibi hissediyorum çünkü bu tamamen farklı bir motosiklet."

"Honda'ya geldiğimden beri bazı değişiklikler oldu ama motosikletin karakteri ve motosikleti sürme tarzı çok benzerdi."

"Şimdi bu, büyük bir değişiklik ve Malezya biraz zorlandım. Yine de potansiyeli hemen hissettim."

"Sıralama temposunda dereceler iyiydi. Sonrasında Mandalika'da o motosikleti sürüş tarzıma yaklaştırmaya çalıştım ve bir adım attığımı hissettim."

"İlk yarışlarda bir şeyler daha bulmaya çalışacağız, ancak güzel bir temele sahibiz ve bu da iyi bir şey."

"Tabii ki sıralama turlarında ve yarış şartlarında nerede olacağımızı gerçek anlamda görmemiz gerekiyor." dedi.