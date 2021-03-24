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MotoGP / Haberler

Marquez, Katar'da güç dengelerinin netleşmesini beklemiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lewis Duncan
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

LCR Honda sürücüsü Alex Marquez, Katar yarışlarında gösterilecek performansların hem Honda, hem de diğer takımlar için gelecekteki güç dengesini göstereceğini düşünmüyor.

Marquez, Katar'da güç dengelerinin netleşmesini beklemiyor

Honda, geçen hafta gerçekleştirilen Katar testlerinde karışık bir dönem geçirdi. Dört günlük testlerde Honda sürücüleri 10 kaza geçirdi ve onlardan 5'i Marquez'e aitti. Bu kazaların sonuncusunda Marquez ayağını çatlattı.

Honda sürücüleri içerisinde testlerde en yukarıda yer alan isim, fabrika takımının yeni pilotu Pol Espargaro oldu. Espargaro, testleri liderin 0.716 sn gerisinde 10. sırada tamamlarken Marquez 1.5 sn geride ancak 18. olabildi.

Honda pek iyi bir sezon öncesi geçirmese de Japon üreticide çok fazla endişe yok çünkü 2021 paketi, geçen sene Marquez'in iki podyum aldığı paketten radikal değişikliklere sahip değil.

Marquez, motosikletin geçen seneye göre bazı alanlarda iyileştiğini ve Losail pistinin şampiyonanın kalanı açısından iyi bir referans noktası olmadığını düşünüyor.

Alex Marquez, Team LCR Honda

Alex Marquez, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, "Motosiklet, 2020'de kullandığımıza çok benziyor. Bazı şeyleri iyileştirdik ancak Katar pistine bu konuda çok güvenmiyorum çünkü burası iyi bir referans değil."

"Genel olarak çok fazla kaza oldu ve bu büyük ölçüde Katar'la alakalı bir durum."

"Koşullar değiştiğinde ön tekerleği kontrol etmek zor oluyor."

"Yamaha'ların da düştüklerini gördük. Onlar da bunu pek yaşamazlar."

"Önemli olan şey, her kazanın ardından bunun nedenini anlamam ve sonrasında daha hızlı olmayı başarmam."

"Yarış hafta sonunda her şeyin daha kolay olmasını umuyorum. En önemlisi sorunları anlama ve bir sonuç çıkarma."

"Ayağım oldukça iyi durumda. Evdeyim ve dinleniyorum. Morluklar bayağı geçti."

"Yarışa kadar % 100 iyileşmemiş olsa dahi, iyileşmesi gereken çok az şey kalacak. Motosiklet üzerinde adrenalinle birlikte acı gidiyor. Bunun bir sorun olmamasını umuyorum." dedi.

 
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Katar MotoGP yarışlarında, Marquez'in yerini Bradl alacak

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Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez
Editör Germán Garcia Casanova

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