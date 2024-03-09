Marquez, Katar'da çok geride görünmese de temkinli

Sekiz kez dünya grand prix şampiyonu, Cuma günkü kuru zeminde geçen 1. antrenman seansında Gresini Ducati ile dördüncü olurken yağmurun vurduğu 2. antrenman seansının zirvesinde yer aldı.

Marquez, 2023 versiyon Ducati ile güçlü bir sezon öncesi geçirdi ancak beklentileri defalarca azalttı ve Cuma günkü Katar antrenmanlarının ardından yine bunu yaptı.

Marquez, her zaman Ducati'de daha güçlü hissettiğini belirtirken, yarış galibiyetleri için mücadele etmek için hâlâ olması gereken seviyede olmadığını söyledi.

Marquez, Ducati'ye adaptasyonuyla ilgili olarak "Her geçen gün kendimi daha hazır hissediyorum. Hâlâ yeterli değil ama Katar'ın sadece bir kez (2014'te) kazandığım bir pist olduğu doğru. Bu da kariyerim boyunca en çok zorlandığım pistlerden biri olduğu anlamına geliyor."

"Yani bu halimle bile en iyilerden çok uzakta değilim. Ama yarını görmek istiyorum."

"Bugün biraz sahte bir gündü. Örneğin 1. antrenmanda [Francesco] Bagnaia zorlamadı, pek çok sürücü %100 zorlamadı. Islak zeminde de durum garip. Yarın nerede olduğumuzu daha iyi göreceğiz." şeklinde konuştu.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez GP23'teki hislerinin testlerde olduğu gibi olduğunu, frenlemede eskisi kadar güçlü olduğunu ancak yine de hızlı virajlarda zorlandığını belirtti.

Honda'daki eski sürüş stilinden ne kadar uzaklaştığını düşündüğü sorulduğunda Marquez, "Bilmiyorum. %100 diyebilirim ama üç yarış sonra 'Hayır, %60'tım' derim.' Şu anda hissettiğim şey, her gün daha iyi olmak için bildiğim ve hissettiğim her şeyi yaptığım."

"Elbette sezon öncesi doğru adımları attım. Sakindim, kaza yapmaktan kaçınmaya çalışıyordum. Elbette yarış hafta sonu biraz farklı, yarış hafta sonunda zaten riski artırıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Marquez ayrıca, Cuma günü birkaç kez Honda stiline geri döndüğünü ve hızlı tur zamanı için diğer sürücülerin arkasında zorlamaya çalıştığını söyledi.

"Aslında bugün, 1. antrenman seansında, daha fazla sürücüyle çıktığımızda, Honda tarzı yine ortaya çıktı. Ama sonra bunu fark ettim, yavaşladım, pistte yalnız kalınca antrenmanıma başladım."

"Ve ikinci turda da aynısını yaptım. Dışarı çıktım, [Jorge] Martin'i gördüm ama yavaşladım, yalnızdım ve sadece devam ettim çünkü Honda ile her zaman hava koridoru arıyordum, şimdi kendim üzerinde çalışmam ve birçok şeyi anlamam gerekiyor."