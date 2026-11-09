MotoGP Katar GP

Marquez, Katar GP’deki stratejisini açıkladı: “Fiziksel olarak tamamen tükendim”

Marc Marquez, Katar yarışında sergilediği performansın ardından fiziksel olarak tükendiğini ancak zihinsel olarak kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 11:30

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Katar yarışının ardından açıklamalarda bulunan Marc Marquez, Marco Bezzecchi ve Raul Fernandez’in arkasında dördüncülüğe kadar gerilediği mücadelede ön lastiği korumak adına bilinçli bir strateji uyguladığını belirtti.

Yarışın başında sakin kalıp lastiğini koruduğunu ve son bölümlerde temposunu artırarak Fernandez’i geçip ikinciliğe yükseldiğini vurgulayan Marquez, bu tür riskler alarak fiziksel açıdan tüm enerjisini harcadığını ifade etti.

Katar yarışının ardından basına konuşan Marc Marquez, şu değerlendirmelerde bulundu: "En önemlisi yarışta gösterdiğimiz performanstı.”

“Bu durum çok önemli çünkü şampiyonada rakipleriniz sizi yakalamaya başladığında, bu tür hafta sonlarında farkınızı ortaya koyabilirsiniz.”

“Ancak sıralama turlarında, sprint yarışında ve ana yarışta harika bir iş çıkardık. Sonucunda tamamen tükenmiş durumdaydım, adeta bomboş kalmıştım fakat şampiyonluk için mücadele ediyorsanız her şeyinizi vermeniz gerekir ve ben de bunu yaptım.”

“Fernandez'i geçmek ve son iki turda bastırmak için o ekstra riski aldım, çünkü o 4 puana ihtiyacınız olup olmayacağını asla bilemezsiniz.“

“Zihinsel açıdan kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum, aksi takdirde yarışta sürdüğüm gibi sürmem imkânsız olurdu. Ancak fiziksel olarak tamamen tükendim. Üst üste üç yarış oldu ve bu hafta sonu çok zorlandım.”

“Cuma öğleden sonrasına bakarsanız, sadece iki tur atıp garaja döndüm. Isınma seansında bile yarış için enerjimi korumak adına piste daha geç çıktım.”

“İlk turlarda son derece sakindim çünkü stratejim buydu, elimden geldiğince akıllıca davrandım. İlk üç turda zorlarsam ön lastiğin sağ tarafına zarar vereceğimi ve sonrasında tüm yarış boyunca bunun bedelini ödeyeceğimi biliyordum.”

“Bu yüzden ilk üç veya dört turda 1.5 ya da 2 saniye kaybetmeyi göze aldım ancak sonraki 15 turun iyi bir tempoda geçeceğinden emindim.”

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- Motorsport.com Ekibi

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