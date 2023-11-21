Prime'a abone ol
MotoGP Katar GP
Haberler

Marquez, Katar GP'de Martin ile 'bilerek' mücadele etmemiş

Marc Marquez, Katar Grand Prix'sinde Jorge Martin ile bilerek mücadele etmediğini, bir sonraki Valensiya yarışı için yalnızca damalı bayrağa ulaşmaya odaklandığını açıkladı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Germán Garcia Casanova
Yayın tarihi
Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, Pazar günü Katar'da zorlu bir yarış geçirdi, arka lastiğindeki sorun nedeniyle 10. sıraya kadar geriledi ve şampiyona rakibi Franceso Bagnaia yarışı ikinci sırada tamamladı.

Pramac sürücüsü, 24 saat önce sprint yarışını kazandıktan sonra farkı yediye indiren Bagnaia'nın 21 puan gerisinde kaldı ve daha sonra Michelin'e şampiyonluğu kendisinden 'çaldığı' için öfkelendi.

Martin bir ara Honda'dan Marquez ile mücadele ederken, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez yarışı 11. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Marquez, Martin'in arka tutuşla mücadele ettiğini görebildiğini ancak kazanacağı puanlar 'hayatını değiştirmeyeceği' için onunla çok fazla mücadele etmek istemediğini söyledi.

Marquez, "Tüm yarışı Martin'in arkasında geçirdim." 

"Başlangıçta gayet iyi gidiyordu ancak daha sonra diğer Ducatilere kıyasla biraz hız kaybetmeye başladığını gördüm."

"Virajların çıkışında sıkıntı yaşıyordu, ona ne olduğunu bilmiyorum ama her zamanki hızına sahip değildi."

"Sonunda onunla bir mücadeleye girmek istemedim çünkü ondan alacağım birkaç puan hayatımı değiştirmeyecekti."

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: MotoGP

Jorge Martin, Pramac Racing

"Johann Zarco ona yardım ediyordu ki bu normal, onlar takım arkadaşı. Yarışa konsantre olamadığını ve sorunun daha da kötüye gittiğini gördüm." dedi.

Marquez Katar'daki her iki yarışı da 11. sırada bitirdi, ancak Grand Prix'de 'iyi süremediğini' kabul etti ve Valensiya'daki son Honda yarışına daha iyi hazırlanmak için finişe ulaşmayı tercih etti.

Marquez, "Beklediğimizden daha iyi bir hafta sonu oldu."

"Ancak hem sprintte hem de Pazar günkü yarışta iyi bir ritme sahip değildik."

"Bu Pazar iyi süremediğim doğru, elimden gelenin en iyisini yapamadım. Cumartesi günü güçlüydüm ama Pazar değildim, bu da yarışımı biraz daha sakin geçirmeme sebep oldu."

"Bu yüzden önümüzdeki hafta sonuna hazırlanmak için sadece yarışı bitirmeye odaklandım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia: "2023, kariyerimdeki en zor şampiyonluk mücadelesi oldu"

Bagnaia: "2023, kariyerimdeki en zor şampiyonluk mücadelesi oldu"

MotoGP
Katar GP

Bagnaia: "2023, kariyerimdeki en zor şampiyonluk mücadelesi oldu" Bagnaia: "2023, kariyerimdeki en zor şampiyonluk mücadelesi oldu"

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

MotoGP
Katar GP

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok" Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Di Giannantonio, "8. harita" mesajına açıklık getirdi

Di Giannantonio, "8. harita" mesajına açıklık getirdi

MotoGP
Katar GP

Di Giannantonio, "8. harita" mesajına açıklık getirdi Di Giannantonio, "8. harita" mesajına açıklık getirdi

Jorge Martin
Daha fazlası
Jorge Martin
Bagnaia, Martin ile arasındaki puan farkının azalmasının ardından "kızgın"

Bagnaia, Martin ile arasındaki puan farkının azalmasının ardından "kızgın"

MotoGP
Katar GP

Bagnaia, Martin ile arasındaki puan farkının azalmasının ardından "kızgın" Bagnaia, Martin ile arasındaki puan farkının azalmasının ardından "kızgın"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Bagnaia:"Bastianini bir şansı daha hak ediyor"

Bagnaia:"Bastianini bir şansı daha hak ediyor"

MotoGP

Bagnaia:"Bastianini bir şansı daha hak ediyor" Bagnaia:"Bastianini bir şansı daha hak ediyor"

Son Haberler

Vowles: "Williams çok gelişti fakat daha fazlası gerekiyor"

Vowles: "Williams çok gelişti fakat daha fazlası gerekiyor"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Vowles: "Williams çok gelişti fakat daha fazlası gerekiyor" Vowles: "Williams çok gelişti fakat daha fazlası gerekiyor"

SAP, 2024'ten itibaren Mercedes F1 takımının resmi partneri olacak

SAP, 2024'ten itibaren Mercedes F1 takımının resmi partneri olacak

F1 Formula 1

SAP, 2024'ten itibaren Mercedes F1 takımının resmi partneri olacak SAP, 2024'ten itibaren Mercedes F1 takımının resmi partneri olacak

Abu Dhabi yetkilileri F1 hafta sonuna "rekor katılım" bekliyor

Abu Dhabi yetkilileri F1 hafta sonuna "rekor katılım" bekliyor

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Abu Dhabi yetkilileri F1 hafta sonuna "rekor katılım" bekliyor Abu Dhabi yetkilileri F1 hafta sonuna "rekor katılım" bekliyor

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'" Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol