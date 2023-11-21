Marquez, Katar GP'de Martin ile 'bilerek' mücadele etmemiş

Martin, Pazar günü Katar'da zorlu bir yarış geçirdi, arka lastiğindeki sorun nedeniyle 10. sıraya kadar geriledi ve şampiyona rakibi Franceso Bagnaia yarışı ikinci sırada tamamladı.

Pramac sürücüsü, 24 saat önce sprint yarışını kazandıktan sonra farkı yediye indiren Bagnaia'nın 21 puan gerisinde kaldı ve daha sonra Michelin'e şampiyonluğu kendisinden 'çaldığı' için öfkelendi.

Martin bir ara Honda'dan Marquez ile mücadele ederken, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez yarışı 11. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Marquez, Martin'in arka tutuşla mücadele ettiğini görebildiğini ancak kazanacağı puanlar 'hayatını değiştirmeyeceği' için onunla çok fazla mücadele etmek istemediğini söyledi.

Marquez, "Tüm yarışı Martin'in arkasında geçirdim."

"Başlangıçta gayet iyi gidiyordu ancak daha sonra diğer Ducatilere kıyasla biraz hız kaybetmeye başladığını gördüm."

"Virajların çıkışında sıkıntı yaşıyordu, ona ne olduğunu bilmiyorum ama her zamanki hızına sahip değildi."

"Sonunda onunla bir mücadeleye girmek istemedim çünkü ondan alacağım birkaç puan hayatımı değiştirmeyecekti."

Fotoğraf: MotoGP Jorge Martin, Pramac Racing

"Johann Zarco ona yardım ediyordu ki bu normal, onlar takım arkadaşı. Yarışa konsantre olamadığını ve sorunun daha da kötüye gittiğini gördüm." dedi.

Marquez Katar'daki her iki yarışı da 11. sırada bitirdi, ancak Grand Prix'de 'iyi süremediğini' kabul etti ve Valensiya'daki son Honda yarışına daha iyi hazırlanmak için finişe ulaşmayı tercih etti.

Marquez, "Beklediğimizden daha iyi bir hafta sonu oldu."

"Ancak hem sprintte hem de Pazar günkü yarışta iyi bir ritme sahip değildik."

"Bu Pazar iyi süremediğim doğru, elimden gelenin en iyisini yapamadım. Cumartesi günü güçlüydüm ama Pazar değildim, bu da yarışımı biraz daha sakin geçirmeme sebep oldu."

"Bu yüzden önümüzdeki hafta sonuna hazırlanmak için sadece yarışı bitirmeye odaklandım." dedi.