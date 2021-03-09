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Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

Ekleyen:
, Editör

MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Katar'daki MotoGP yarışının geçici katılımcı listesine dahil edildi.

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

MotoGP'nin en başarılı isimlerinden bir tanesi olan Marc Marquez, geçen yılın ilk yarışında geçirdiği büyük kaza sonrası kolunu kırmış ve ardından geri dönmeye çalışırken koluna daha fazla hasar vermişti.

İspanyol sürücü, sonrasında bir daha yarışamadı ve 2021 MotoGP sezonu öncesinde yapılan sezon öncesi testlerini de kaçırdı.

Ancak bugün yapılan açıklamaya göre Marquez, RC213V'yi yeniden kullanabilecek seviyeye yaklaştı ve 2021 Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi.

Repsol Honda sürücüsü, her geçen gün daha iyi hissettiğini ve sezonun açılış yarışı için Doha'da olmayı umduğunu söyledi.

Katar GP katılımcı listesi:

5 – Johann Zarco (Pramac Racing)
9 – Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing)
10 – Luca Marini (SKY VR46 Avintia)
12 – Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)
20 – Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)
21 – Franco Morbidelli (Petronas Yamahaa SRT)
23 – Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Racing)
27 – Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing)
30 – Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)
32 – Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini)
33 – Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)
36 – Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)
41 – Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini)
42 – Alex Rins (Team Suzuki Ecstar)
43 – Jack Miller (Ducati Lenovo Team)
44 – Pol Espargaro (Repsol Honda Team)
46 – Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT)
63 – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)
73 – Alex Marquez (LCR Honda Castrol)
88 – Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing)
89 – Jorge Martin (Pramac Racing)
93 – Marc Marquez (Repsol Honda Team)

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Editör Kemal Şengül

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