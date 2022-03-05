Marquez, antrenmanlarda Honda motosikletini "tuhaf biraz tarzda" sürmüş

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Altı kez dünya şampiyonu Marquez, cuma günkü ilk seansları, Alex Rins'in Suzukisi'nin hemen ardında ikinci sırada tamamlamıştı.

Honda, son birkaç yıldır RC213V'de arka çekiş problemi yaşıyordu ve yeni sezon için motosikleti tamamen revize ettiler. Marquez, perşembe günü değişikliklerin boyutunun çok büyük olduğunu ve adeta başka bir markaya geçmiş gibi hissettiğini belirtti.

Yeni motosiklette, çekiş sorununu çözebilmek adına arka tarafa odaklanıldı ve bu da Marquez'in yeni motosiklette ön yol tutuş yakalamakta zorlandığı anlamına geliyor. Bu, geçmişte İspanyol sürücünün en güçlü olduğu noktaydı.

Cuma gününün beklendiği gibi geçip geçmediği sorulduğunda Marquez, "Biraz evet, biraz hayır. Yarış hızını kabaca böyle hayal etmiştim ama sıralama temposu düşündüğümden çok daha iyiydi."

"Yarış temposuna baktığımızda, ikinci sıra belki de benim bulunduğum yer değil ama genel anlamda beklediğimden daha iyiydik çünkü hedefimiz, sıralama turlarında son bölüme kalabilmek adına ilk 10'da yer almaya çalışmaktı."

"Yine de, iyi tur zamanları çıkarmaya devam etse de motosikleti hâlâ garip bir şekilde sürdüğümü söylemeliyim." dedi.

Motosiklette nasıl hissettiği sorusuna da yanıt veren Marquez, olduğundan daha yavaş turlar atıyormuş gibi hissettiğini ve zorladığında daha hızlı gidemediğini belirti.

"Sürüş tarzı gereği viraj girişinde çok fazla zorlayamıyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Önceden girişte çok hızlıydım, şimdi pek hızlı değilim. Aynı zamanda ön tarafı da hissetmiyorum, gerçekten tuhaf hissediyorum. Ön tarafın sınırını hissetmiyorum ve hâlâ ön tarafı anlayamadım."

"Açık konuşmak gerekirse sanki daha yavaş bir tur atıyormuşum gibi geliyor. Fakat daha hızlı olmaya çalıştıkça daha yavaş oluyoruz."

"Yani garip geliyor. Yine de motosikletin tüm potansiyelini kullanmanın veya potansiyeli ortaya koymanın bir yolunu bulamadım."

Marquez sonrasında şunları ekledi: "Honda harika bir iş çıkardı ve onlara müteşekkirim. Bir yıldan diğerine bu kadar çok değişen bir marka varsa bunun Honda olduğunu düşünüyorum."

"Yine de motosikleti ayarlamanın yolunu bulmam gerekiyor. Bugün motosiklet dokunmadım, Mandalika ayarlarıyla sürdüm çünkü hâlâ motosikleti anlamış değiliz."

"Her geçen tur daha hızlıydım ve artık yarın biraz oynamaya başlayacağız."

"Fakat şunu da söylemem gerekiyor; Bu pistte en hızlısı değiliz. Farklı motora sahip Yamaha ve Suzuki motosikleti, burada bize kıyasla daha tutarlı ve daha hızlı görünüyor."

Marquez, ayrıca kazadan bu yana ilk kez "kendisini durduran fiziksel bir problem" yaşamadığını ve sağ omzuyla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.