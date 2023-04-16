Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

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Güçlü bir hafta sonu geçiren Marquez, sprint yarışını kazanan Francesco Bagnaia tarafından büyük bir rakip olarak gösterilmişti. Ancak yarışa dördüncü sıradan başlayan Marquez, kötü bir startın ardından geriledi.

İyi bir sürüşle yeniden yükselen ve 10 turluk yarışın 7. turuna gelindiğinde 5. sıraya kadar gelen Marquez, 12. virajda kaza yaparak sprint yarışına veda etti.

Marquez kazadan yürüyerek ayrılsa da röportajlara katılmadı. Takımdan yapılan açıklamada sürücülerinin kendisini %100 iyi hissetmediği söylendi.

İspanyol sürücü, daha sonra yaptığı açıklamada kask içerisinde kustuğu için kaza yaptığını söyledi.

Marquez, "Yarış içerisinde performans açısından iyi hissediyordum. Sıralamalardaki kazaya rağmen kendime güveniyordum ve performansımız iyiydi."

"Ne yazık ki fiziksel açıdan pek iyi hissetmiyordum ve 12. viraj öncesindeki frenlemede kusup kaza yaptım."

"Yarıştan sonra kendimi rahatlattım ve şimdi oldukça iyi hissediyorum. Yarış içerisinde telafi etmek için hazırım." dedi.

Beklenmedik sorun nedeniyle kendisini iyi hissetmeyen tek isim Marquez değildi. Pramac'tan Jorge Martin de sprintteki birkaç turun ardından ağzının balgamla dolduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyledi.

Martin, gridde 12. sıradan başlayıp yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Martin, "3 turda yaptığım geçişlerin ardından ağzım balgam dolmuştu ve nefes alamıyordum."

"Nabzım yükseliyordu ve her tur giderek daha fazla zorlanıyordum."

"%100'ümü verdim. İlk 3 - 4 turun ardından artık nefes alamıyordum. Artık ciğerlerim yoktu, bu yüzden hızımı korumak gerçekten zordu."

"Sonunda Aleix'in daha hızlı olduğunu biliyordum, bu yüzden birkaç noktada ona kapıyı kapatmaya çalıştım."

"Onun sondan ikinci virajda deneyeceğini biliyordum. Orada biraz daha geç fren yaptım, bu açıdan iyi bir hamle oldu." dedi.