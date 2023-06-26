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Marquez: "Kariyerimin en zor dönemindeyim"

Marc Marquez, sprint yarışını 17. sırada bitirmesinin ardından "kariyerinin en zor zamanlarından geçtiğini" söyledi -bu açıklamadan bir süre sonra da yarıştan çekildi.

Oriol Puigdemont
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Marc Marquez, Repsol Honda Team

Sachsenring'de antrenman ve sıralama turlarında toplam beş kaza yapmasının ardından ana yarıştan çekilen Marquez, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Assen'de pistlere döndü.

Ancak durum pek değişmemişti, nitekim kendisini ikinci antrenman seansında bir kaza ve sıralama turlarında Enea Bastianini ile bir temas bekliyordu.

17. sırada başladığı sprint yarışını hiç sıra kazanamadan tamamlamasının ve ağrılarının nüksetmesinin ardından Marquez için devam etmenin pek bir anlamı yoktu, o da Pazar sabahı yaptığı bir açıklamayla yarıştan çekildiğini açıkladı.

Tüm bu olup bitenler hakkında konuşan Marquez, kariyerinin en zor döneminde olduğunu itiraf ediyor.

Marquez, "2020 sezonundaki sakatlıkları saymazsak, kariyerimin en zor döneminden geçiyorum."

"Ancak yenilgiyi kabul etmek kolay seçenek, asla bu yoldan gitmeyi seçmeyeceğim."

"Şu an sadece kendim için ve mühendislerim için piste çıkıyorum. Yarım saniye yavaşız, problemler aynı şekilde devam ediyor."

"Cumartesi günü hiçbir şekilde formda olmadığımı fark ettim." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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