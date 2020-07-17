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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Marquez kardeşler, İspanya GP’de özel kask tasarımları kullanacaklar

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Marquez kardeşler, İspanya GP’de özel kask tasarımları kullanacaklar
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Tem 2020 07:27

Alex ve Marc Marquez kardeşler, bu hafta son yapılacak MotoGP yarışında özel bir kask tasarımıyla mücadele edecekler.

COVID-19 pandemisi dünya genelinde 12 milyondan fazla insana bulaştı ve yaklaşık 548 bin kişinin ölümüne sebep oldu. İspanya da bu salgından en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda yer alıyor.

Orijinal MotoGP 2020 takvimi yeniden düzenlendi ve 13 yarış üzerinden koşulacak olan sezon, gelecek hafta Jerez’de başlayacak.

Marquez kardeşler, COVID-19’dan etkilenen herkese dayanışma göstermek amacıyla “Birlikte İlerliyoruz” mesajını taşıyan özel kask tasarımı kullanacaklar ve bu kaskları yarış sonrasında açık arttırmaya çıkarıp, elde edilen kazancı Kızılhaç’a bağışlayacaklar.

Son dünya şampiyonu Marc Marquez, “İki buçuk aylık karantinanın ardından ve COVID-19’un sebep olduğu krizi gördükten sonra, acı çeken ve acı çekmeye devam eden herkesi ve yorulmadan çalışan profesyonelleri saygıyla anmak istedim.”

“Kardeşim Alex ile yaptığımız konuşmalardan sonra, hepsine saygımızı göstermek için özel bir kask tasarlamanın ve aynı zamanda yarıştan sonra açık arttırma düzenlemenin ve bu pandemiyle savaşa bir başka katkı sağlamanın iyi olacağını düşündük.” ifadelerini kullandı.

 

Alex Marquez ise, “Sonunda MotoGP’deki ilk yarışıma İspanya GP’de çıkabileceğim. Bir hayal gerçek oluyor ve bunu, taşıdığı anlamlarla beraber bu güzel kaskla yapmaktan daha iyi bir yol olamazdı.”

“Marc ile, yarışlar yeniden başladığında ne yapabileceğimizi günlerce konuştuk ve bu pandemiden etkilenen herkese saygımızı göstermek ve yaptıkları işler için tüm profesyonellere teşekkür etmek için özel bir kask tasarlamanın, bu konuda iyi olacağını düşündük.” şeklinde konuştu.

Birçok sürücü gibi Marquez kardeşler de COVID-19 ile savaş için para ve medikal ekipman bağışı yapmışlardı.

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Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team
1/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team
2/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team
3/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Marc Marquez, Repsol Honda Team
4/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team
5/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team
6/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team
7/8

Fotoğraf: Marc Marquez

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team

Casco di Alex Marquez, Repsol Honda Team
8/8

Fotoğraf: Marc Marquez

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lorenza D'Adderio

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