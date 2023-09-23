Marquez kararını Gresini Ducati'den yana vermiş olabilir!

Kariyerinin en kötü sezonunu geçirmekte olan ve bir kez dahi podyuma çıkamayan Marquez, dengesizliğiyle bilinen Honda motosikletinden de memnun değil.

Honda'nın sorunlarını çözebileceğine dair umutlarını yitirdiği söylenen Marquez'in takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular da aylardır sürmekte.

İlk başta KTM ihtimali epey konuşulmaktaydı, ancak takımın boş motosikletinin bulunmaması nedeniyle herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

Ancak bir süredir karşımızda sürpriz bir aday var: kardeşi Alex'in de mücadele ettiği Gresini Ducati!

Gresini'nin bir sene eski motosiklet kullanıyor olması hiç şüphesiz ki dezavantaj, ancak son birkaç senedir eski Desmosedici'nin de şampiyonluk mücadelesi verebileceğini görüyoruz.

Bu durum, Gresini'yi en iyi motosikleti kullanmak isteyen Marquez için ideal bir seçenek yapmakta.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecek sezonla ilgili nihai duyuruyu Hindistan-Japonya arasında gerçekleştireceğini önceden belirten Marquez ile ilgili son haberler ise İspanyol sürücünün seçimini Gresini'yi seçtiği yönünde!

Tek sıkıntı, kendisinin Honda ile sözleşmesinin gelecek sezonu da kapsıyor olması; dolayısıyla olası bir ayrılık için bizzat fabrikayla görüşülmesi gerekecek.

Sky İtalya'nın son haberinde "Marc Marquez seçimini yaptı: İspanyol sürücü 2024 yılında Gresini Ducati ile, kardeşi Alex'le aynı takımda yarışmaya karar verdi."

"Ancak anlaşmanın resmen duyurulmasından önce kendisinin Honda ile bir çıkış yolu üzerinde anlaşması gerekecek."

"Şu anda Marquez ve Gresini takımı arasında durabilecek tek engel Honda." ifadeleri yer aldı.