Marquez: "Kalex şasisine geçmek her şeyi çözmeyecek"

Marquez'in 2012'de Suter ile kazandığı şampiyonluktan bu yana Moto2 şampiyonasını domine eden Kalex, motosiklet dünyasının en iyi şasi üreticilerinden bir konumunda.

Öyle ki, motosiklet felsefesi konusunda yolunu tamamen kaybeden Honda dahi sonunda farklı bir yoldan gitmeye karar verdi ve Kalex'ten şasi tedarik etti -büyük bir üreticinin bu yolu seçmesi halen epey tartışılıyor.

Ancak bu çözüm işe yaramış gibi, nitekim Cuma günü Kalex şasisini deneyen Marquez, aynı şasiyle Cumartesi günü pole mücadelesi verdi, Pazar günü ise son iki tur düşene kadar podyuma yürüyordu.

Yeni şasi hakkında konuşan Marquez, "Elbette şasi küçük bir fark yaratıyor ve yardımcı oluyor, ancak kalıcı bir çözüm değil."

"Örneğin takım arkadaşım [Joan Mir] de bu şasiyi kullanıyordu, kendisinin bir dünya şampiyonu olarak ne kadar zorlandığını gördünüz. Tüm yarış arkalardaydı ve kaza yaptı."

"Bu yüzden gelecek için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor, daha rekabetçi olmak, daha güvenli bir motosiklete sahip olmamız şart."

"Her yıl Honda sürücüleri kazalarda en üst sıralarda yer alıyor. Sadece ben değil. yine Mir geçen hafta Jerez'de 4 ya da 5 kez kaza yaptı, bu hafta sonu da 3 kez düştü. Bu yüzden gelişmek için takımla birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.