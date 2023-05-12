Marquez: "Kalex şasisi ileri doğru bir adım ama hâlâ zirveden çok uzağız"

Portekiz'deki ilk yarışta yaptığı kazada başparmağını kıran ve ameliyat olan Marquez, Le Mans'da geri döndü ve 1.5 ay aradan sonra MotoGP motosikleti sürdüğü Cuma gününü 8. sırada tamamladı.

Marquez'in dönüşü oldukça aksiyon doluydu. İspanyol sürücü, bugünkü iki seansta Kalex şasilerini denedi ve iki kez kaza yaptı.

Marquez, iki kez kaza yapmasına rağmen mutluydu. İspanyol sürücü, Kalex şasilerinin ileri doğru bir adım olduğunu ancak Honda'nın daha çok adıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Marquez, Cuma gününün ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "Günüm gayet iyiydi, mutluyum. İki kaza yaptım. Bence ikinci kazam normal bir kazaydı: Yeni lastiklerle zorluyorsunuz ve hedefiniz Q2'de olmak."

"İlk kazam gereksizdi ve bu kazayı önleyebilirdim ama dürüst olursam, 1.5 aydır evdeyim ve böyle bir aranın ardından piste çıkıp hemen hızlı olmak, lastikleri ve motosikleti hissetmek zor."

"Bu GP'de lastik seçimleri pek iyi değil. Ben de sabah 1. kazamı yapmadan önce orta lastiklerle piste çıktım ve o orta ön lastik yüzünden kaza yaptım. İlk kazamın ana nedeni ön orta lastiğimdi."

"Bugün iki şasi denedik, yoğun bir gündü çünkü piste her çıktığımızda farklı bir motosiklet ve şasi vardı. Hepsinde farklı bir sürüş stili kullanmam, virajlara girerken farklı bir yaklaşım izlemem gerekiyordu."

"Ancak bunları denemenin zamanı gelmişti ve hissiyat olumluydu."

"Yeni şasi sayesinde pistin bazı bölümlerinde ileri doğru bir adım attık ama daha çok adıma ihtiyacımız var. Hâlâ çok vakit kaybediyoruz. Hızlanma ve düzlüklerde çok zaman kaybettiğimizden frenlemede çok fazla zorlamam gerekiyor."

"Frenlemede çok zorladığımdan, ön tarafı da çok zorluyorum. Bu yüzden de tüm Honda'lar çok fazla kaza yapıyorlar. Ama bu sorun değil, ileri gitmek için bu gerekiyor."

"Şimdi birkaç şeyi analiz etmemiz gerek. Belki yarın bu farklı felsefeyi anlamak için Kalex şasisini denemeye devam ederiz. Çünkü [Kalex şasinin] bazı negatif yönleri bazı olumlu yönleri var. Bu negatif yönleri azaltmaya çalışarak daha da hızlanmak istiyoruz." Bunları söylüyorum ama zirveden hâlâ zirveden çok uzağız."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images