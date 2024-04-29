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MotoGP İspanya GP

Marquez, Jerez'deki podyumun 2. baharın başlangıcı olmasını umuyor

Marc Marquez, İspanya Grand Prix'sinde Ducati ile elde ettiği ilk MotoGP podyumunun ardından bu sonucun, MotoGP'deki ikinci baharı için bir başlangıç olmasını umduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini sürücüsü geçen hafta sonu Jerez'de Ducati ile ilk pole pozisyonunu aldı ve kaza yapmadan önce sprint yarışını lider götürüyordu.

25 turluk grand prix'de, ilk turlarda dördüncülüğe düştükten sonra geri dönerek zafer için fabrika Ducati'sini kullanan son iki sezonun şampiyonu Francesco Bagnaia ile mücadele etti.

Nihayetinde ikinci oldu ancak bu sonuç, 2020'de Jerez'de sağ kolunu kötü bir şekilde kıran sekiz kez dünya şampiyonu için çok şey ifade ediyordu.

Motogp.com'un After the Flag programına verdiği demeçte Marquez, "Dört yıl önce kabusum başladı. Ve çok zordu.  Ama umuyorum ve diliyorum ki şu anda ikinci hayatım başlıyor."

"Bunun bir kabus olduğu doğru, hâlâ o olumsuz andan çıkmadığımız da doğru. Ancak adım adım olumlu ve iyi haberler alıyoruz."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çevremdeki tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum, beni destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum, Honda'ya kararıma saygı duyduğu için teşekkür etmek istiyorum, Gresini ve Ducati'ye bu yıl onlar için sürme fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Keyif alıyorum ve mutluyum. Eğer mutluysam hızlıyımdır." şeklinde konuştu.

Yarışını değerlendiren Marquez, sprint yarışındaki kazanın ve Amerika Grand Prix'sinde liderlikten düşmesinin "omuzlarına çok ağır geldiğini" ancak yine de Pazar gününün "podyuma çıkma günü olduğunu" hissettiğini söyledi.

"Bildiğiniz gibi ben oradaysam şov da oradadır. Her zaman deneriz. Nereden geldiğimiz önemli değil çünkü biz berbat bir noktadan geliyoruz."

"Yarış hakkında söyleyebileceğimiz şey, ilk beş turda küçük hata olduğu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ben de insanım ve dünkü hata omuzlarıma çok ağır geldi. Çok serttim ve Moto2'de birçok kaza gördüm ve ekstra dikkatliydim, sonra diğerleri beni geçti."

"Ama bugün podyuma çıkma zamanıydı ama tekrar kaza yapmamalıydım çünkü üst üste üç yarış kaza yapmak bir sürücü için çok fazla."

"Bu şekilde bile denedim. Hızım vardı, hızım çok iyiydi."

"Bezzecchi'yi geçtiğimde ve temiz hava aldığımda motosiklet inanılmazdı. Çok hızlı sürüyordum, akıcıydım ve Pecco'yu yakaladım."

"O ilk hamle yarışı kazanma zamanıydı, ama o savundu - agresif ama iyi bir şekilde."

"Bu bir yarış ve o da kartlarını iyi oynadı. Onun arkasında bir tur daha attım ve ön lastik sıcaklığı yükseldi, bu yüzden sert fren yapmak imkansızdı. Ancak son iki turdaki hızlı turuyla beni şaşırttığını da söylemeliyim." dedi.

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