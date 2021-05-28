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MotoGP / İtalya GP Haberler

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Marc Marquez, İspanya Grand Prix'sinin ardından MotoGP'ye dönüşünü durdurmayı düşündüğünü, fakat doktorların en iyisinin yarışmak olduğunu düşünerek bunu istemediğini belirtti.

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş

Altı kez dünya şampiyonu, 2020 İspanya Grand Prix'sinde kolunu kötü bir şekilde kırmasından dolayı verdiği yedi aylık aradan sonra, seriye geçtiğimiz ay Portekiz'de tekrar döndü.

Yaralanmasından sonra kolundaki acı yüzünden Honda'sında doğal pozisyonunu bulmakta zorlanan Marquez, Portekiz'deki kuru zemindeki yarışı yedinci sırada tamamladı ve Jerez'de de dokuzuncu oldu.

Mugello'daki İtalyan Grand Prix'si öncesinde konuşan Marquez, seriye geri dönüşünden sonra Jerez'de, omuzundaki acı nedeniyle MotoGP'ye dönüşünü durdurmayı düşündüğünü söyledi.

Yarışmaya erken döndü mü diye hiç düşünüp düşünmediği sorulan İspanyol sürücü, ''Hayır, aslında Jerez'de tekrar durma ihtimalim vardı.''

''Bunu doktorlarla görüştük ancak en sonunda doktorlar bile, sporu ve MotoGP'de motosiklet sürmeyi hayatıma tekrar katmamın iyi olacağını söyledi. Birçok motosiklet sürebilirsiniz ancak eğer gelişmek istiyorsanız yarış motosikleti kullanmalısınız.''

''Pazı kemiğiniz omzunuza bağlıdır ve geçmişte zaten bir ameliyat olmuştum. Belki bu ameliyattan sonra %100 iyileşmemişti ancak, 2020 yılında Jerez'de iyi idare ediyordum.''

''Şimdi pazı kemiğimi zorlamaya hazırım ancak böyle büyük bir ameliyattan sonra başka bir adım attığınızda, küçük şeyler de beraberinde geliyor.''

''Bu omzumun gerçekten kötü bir durumda olduğu anlamına gelmiyor.''

''Yani, omzumda doğru şekilde çalışmayan bir şey var ve acının evde olsam da, hafta sonlarında neden daha fazla olduğunu anlamaya çalışıyoruz.''

''Bunu anlamalıyız. Doktorlar kırık bir pazı kemiğinden sonra, omzun veya dirseğin etkilenebilmesinin normal olduğunu söylüyorlar. Sürüş yaptığım zamanlarda omzumdaki bazı şeylerin beni daha çok rahatsız ettiği doğru.''

Marquez, İtalya Grand Prix'sine hazırlanırken, sürüş pozisyonunu anlamak için 600cc'lik bir motosikletle hazırlandığını ve omzundaki ağrıdan dolayı normal bir vücut pozisyonunda sürüş yapamadığını öğrendiğini açıkladı.

''MotoGP'deki durumumu ve pozisyonumu anlamak için bir tür motosiklet sürüyordum ancak çok iyi sürmüyorum ve iyi bir pozisyonda değilim.''

''En iyi pozisyonun hangisi olduğunu anlamak için bu motosikleti seçtim ancak hemen, iyi bir pozisyonda süremediğimi anladım çünkü eğer iyi bir pozisyonda sürersem, omzumdaki acı çok daha artıyor.''

''Bu yüzden, buradaki geleceğimizi anlamak her şeyi kontrol ediyoruz.''

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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