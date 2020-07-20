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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Marquez, Jerez'deki ikinci yarışı kaçıracak!

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Marquez, Jerez'deki ikinci yarışı kaçıracak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 12:36

Repsol Honda, Marc Marquez'in kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağını ve bu hafta sonu yapılacak ikinci Jerez yarışında yer almayacağını duyurdu.

Marquez, Pazar günkü İspanya Grand Prix'sinin 22. turunda üçüncü virajda çok büyük bir kaza yapmış ve sağ kolunu kırmıştı.

Honda sürücüsü, Salı günü bir operasyon geçirmek üzere Pazartesi günü Barcelona'ya gidecek ve bu hafta sonu Jerez'deki 2020 sezonunun ikinci yarışını kaçıracak.

Marquez, Ağustos başında yapılacak olan Çek Grand Prix'siyle geri dönmeyi umuyor. Ancak Marquez'in doktoru Xavier Mir, radyal siniri hasarı olması halinde, dönüşün üç ila dört hafta daha ertelenebileceğini itiraf ediyor.

Radyo Catalunya'ya konuşan Mir, "Marc bu hafta sonu Jerez'de olmayacak ve hedef Brno'da tekrar yarışabilmesi."

"Bu, bazı önemli yaralanmaların olduğu bir sakatlık. Sinir etkilenmediyse, kırığı stabilize edebilir ve [iyileşme için] son tarihi öne çekebiliriz."

Motorsport.com, Honda'nın bu hafta sonu Marquez'in yerine kimseyi geçirmeyeceğini öğrendi. Böylelikle çaylak sürücü ve Marc'ın kardeşi Alex Marquez, Repsol Honda'yı temsil eden tek isim olacak.

Marquez, MotoGP kariyerinde ilk kez bir sakatlık yüzünden yarış kaçıracak.

Pazar günkü ısınma turlarında kaza yapan ve salı günü kırık bileğinden ameliyat olacak olan Crutchlow'un yerini herhangi bir pilotun alıp almayacağı ise belli değil.

Üç kez MotoGP yarış galibi Crutchlow, hafta sonu öncesinde yarışıp yarışamayacağına karar verecek.

Aynı şey, sıralama turlarında kaza yapan Alex Rins için de geçerli olacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

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