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MotoGP / Son dakika

Marquez: "Jerez'de geri dönmeye çalışmak benim için bir hataydı"

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Marquez: "Jerez'de geri dönmeye çalışmak benim için bir hataydı"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marc Marquez, sezon başında kırılan kolundan geçirdiği ameliyattan birkaç gün sonra Jerez'de yarışlara dönmeye çalışmasının, kendisi için bir hata olduğunu söyledi.

Jerez'de gerçekleştirilen 2020 MotoGP sezonunun ilk yarışında büyük bir kaza yapan ve sağ humerus kemiğini kıran Marquez, sonrasında ameliyat oldu ve koluna titanyum plaka takıldı.

Honda sürücüsü, ameliyattan birkaç gün sonra Endülüs GP'ye katılmak amacıyla piste döndü ve doktorlar o noktada İspanyol sürücünün yarışmasına izin vermişti.

Sıralama turlarında piste çıkan İspanyol sürücü, kısa bir süre sonra pite geldi ve yarıştan çekildi. Sonrasında evde bir kapıyı açmaya çalışırken de koluna takılan plakayı kırdı.

Bunu düzeltmek amacıyla ikinci bir ameliyata girdi ve 2020 MotoGP sezonunun tamamını kaçırdı. İyileşme süreci beklendiği gibi gitmediği için Perşembe günü Madrid'de üçüncü kez ameliyat oldu.

Ameliyat sekiz saat sürdü ve bu aşamada iyileşme süresi tam olarak bilinmese de, en az altı aylık bir rehabilitasyon sürecinden bahsediliyor. Bu, 2021'in başını da kaçıracağı anlamına geliyor.

İspanyol yayıncı DAZN'A konuşan Marquez, Jerez'deki geri dönüşüyle ilgili şöyle dedi: "Bu yıl bana çok şey öğretti."

"Öncelikle, kazadan sonra geri dönmeye çalışarak aceleci davrandım. Koluma takılan plaka evde kırıldı, bahçeye çıkabilmek için sürgülü bir kapıyı açmaya çalışıyordum. Ancak plaka temelde orada kırılmadı, Jerez'de üzerine binen tüm bu baskının bir sonucu olarak kırıldı."

"Jerez'e dönmeye çalışmak bir hataydı. Sürücülerin bir erdemi ve bir kusuru olduğunu gördüm, ki bu da sürücülerin genelde korkmadığımız ve görmediğimiz bir şeydir, bu yüzden doktorlar bizim yerimize bunu görürler."

“İlk ameliyattan sonra, her sürücünün soracağı ilk soru şudur: Motosiklete ne zaman geri dönebilirim? Ve sizi nasıl durduracağını bilmesi gereken taraf doktorlardır, gerçekçi olması gereken kişiler onlardır. Jerez'e, koluma yerleştirilen plakanın kaynadığının rahatlığıyla gittim, çünkü bana öyle söylediler."

"Evet cesurum ama bilinçsiz değilim. Bana plakanın kırılabileceğini söyleselerdi, 300 km/s hıza çıkan bir motosiklete binmezdim.” 

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Editör Jamie Klein

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