Marquez, Jerez'de kaza yaptığı virajda psikolojik açıdan “sorun yaşamamış”

6 kez MotoGP dünya şampiyonu, 2020 sezonunun ilk yarışında 3. virajda oldukça büyük bir kaza geçirerek sağ kolunu kırdı ve böylece sakatlığı yüzünden bu seneki Portekiz GP’ye kadar pistlerden uzak kaldı.

Marquez ikinci antrenman seansında zaman turu denemesi yapmadı ve günü 16. sırada tamamladı. Fakat 2020 sezonunu sona erdiren virajda zorlanmadığını söyledi ve hatta ilk antrenman seansında o virajdaki en hızlı Honda sürücü olduğunu belirtti.

“Bugünkü verileri inceledim, özellikle 1. antrenman seansı sonrasında çünkü 2. antrenmandan sonra zamanım yoktu.”

“Ancak ilk antrenman seansında 3. ve 4. virajda Honda’dan en hızlı sürücü bendim. Sola dönen virajları, genel anlamda virajları seviyorum.”

“Belki ilk turda orayı biraz temkinli geçtim ama o noktadan sonra normal bir şekilde sürdüm ve özellikle o virajda ilk antrenman seansında Honda’nın en hızlı sürücüsü bendim, 2. antrenman seansında ise bunu kontrol etmedim.”

“Ancak, şu an en güçlü olduğum yer ilk sektör ve o viraj ilk sektörde bulunuyor.”

“Bu yüzden psikolojik açıdan bir sorun yaşamadım. Korkunun üstesinde gelmeniz gerekir. Anı yaşamaktan korkmamanız lazım.”

Marquez ikinci antrenman seansında bir zaman denemesi yapmamasının sebebi sorunsuz geçen ilk antrenman seansında sağ kolunda bir “güç” eksikliği hissetmesinden dolayı pazar günkü yarış için enerji saklamak istemesiydi.

Buna rağmen kolunu gerektiği zamanlarda zorlayabildiğini de belirtirken cuma günü Jerez’de, Portekiz’de piste çıktığı ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini de ekledi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bugün ilk ve ikinci antrenmanda vücudumun gösterdiği gelişime de odaklandım ve ilk antrenman seansında kendimi iyi hissettim.”

“Fakat sonra ikinci antrenmanda bir şeyler değişiyor gibi geldi. Önceki seansta dirseğimi istediğim şekilde kullanarak sürebiliyordum.”

“Vücudumu kontrol edebiliyordum ama ikinci seansta bir anda normalde olduğu gibi süremediğimi fark ettim.”

“Ardından motosikletimdeki konumumu anlamak için birkaç tur attım ve kaslarımda, omzumun arkasında gücümün eksildiğini fark ettim ve dirseğimin konumu artık [ilk antrenmandakiyle] aynı değildi.”

“Kaslarımı kullanmaya alışmam zaman alacak ama [kaslarımı] kullanmam gerektiğinde bunu yapabiliyorum, zorlamam gerektiğinde zorlayabiliyorum.”

“Fakat Portimao’daki yaklaşımım tamamen farklıydı.”

“Portimao’da cuma günü başladım ve sonra her şeyimi ortaya koymadım ama bütün turlarda zorladım ve iyi sürdüm, kendimi iyi hissettim.

“Ancak sadece sürüyordum ve sadece birkaç turda hızlanmaya çalıştım. Yeni lastikle bunu denemedim çünkü fiziksel durumunuzla ilgili daha çok stres oluyorsunuz.”