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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Marquez, iyileşmekte olan “kolu izin verirse” motosiklet antrenmanlarını artırmayı umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Honda sürücüsü Marc Marquez, iyileşmekte olan sağ kolu “izin verirse” yaz tatilinde motosiklet antrenmanlarını artırmayı umut ediyor.

Marquez, iyileşmekte olan “kolu izin verirse” motosiklet antrenmanlarını artırmayı umuyor

Haziran ayındaki İspanya Grand Prix’sindeki kazası ardından sağ kolunu kıran Marquez, 10 ay boyunca pistlerden uzak kalmış ve 3 ameliyat geçirmişti.

Marquez, geçtiğimiz Portekiz GP’de yarışlara geri döndü ancak sağ omzu yüzünden biraz zorlanıyordu. İspanyol sürücü, haziran ayında yaptığı kazadan önce, bir omuz sakatlığı geçirmiş ve 2019’da bu nedenle ameliyat olmuştu.

MotoGP’ye döndüğünden beri Marquez’in yarış hafta sonları dışında motosiklet üzerinde geçirdiği zaman, doktor kontrolleri altında sınırlıydı ancak bunu, 5 haftalık yaz tatilinde değiştirmeyi umut ediyor.

Assen’de verdiği demeçte Marquez, “Evet, tabii ki yaz arasında her şey için zamanımız olacak.”

“İlk olarak en az bir hafta dinlenmem lazım çünkü fiziksel açıdan ve özellikle de mental açıdan buna ihtiyaç duyuyorum.”

“Demek istediğim gerçekten dinlenmem lazım. Önce [2019’da] omzumdan ameliyat oldum ve iyileştikten sonra da kolumdan ameliyat olmam gerekti.”

“İki yıldır tatil yapamıyorum ve şu anda buna ihtiyacım var.”

“Sonrasından çalışmaya devam etmek için zamanım olacak.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Planım, eğer kolum izin verirse motosiklete daha çok binmek çünkü şu anda sadece yarışlarda bu fırsata sahip oluyorum.”

“Avusturya GP’den önce motosiklette daha fazla zaman geçirmeyi ve fiziksel antrenmanlarıma motosikletleri de dahil etmeyi planlıyorum.” dedi.

Honda’nın şansı Almanya ve Hollanda Grand Prix’lerinde tersine dönmeye başladı. Marquez, Almanya’da galibiyeti kazanırken, Hollanda’da şasinin değiştirilmesiyle 20. sıradan başladığı yarışı 7. sırada tamamladı.

Marquez, getirilen güncellemenin Honda’ya 2021 RC213V’nin problemlerini çözmek konusunda “motivasyon verdiğini” düşünüyor.

İspanyol sürücü, “Tabii ki HRC çalışıyor, onlarla çok mutluyum çünkü burada [Assen'de] farklı ve işe yarayan ilk güncellemeyi aldık, bu da yeni bir şasi."

"Bu şasi ile yarıştım ve bazı parçalarda gelişmeler olduğunu gördüm.” 

“Yani, onlarla mutluyum. Bu bize ve özellikle mühendislere motivasyon veriyor çünkü eğer çok şey ortaya koyarsanız ama çalışmazlarsa, üzülmek kolaydır."

“Fakat şimdi çalışan bir şey bulduk gibi görünüyor ve onu gelecek için en iyi şekilde kullanmaya çalışmalıyız.” diye ekledi.

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Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

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