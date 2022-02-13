Marquez, istediği hissi yakalayamasa da testlerden mutlu ayrılıyor

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Altı kez dünya şampiyonu, pazar günü Endonezya'da yapılan 2022 sezonu öncesi testlerinin son gününde, en hızlı tur denemesi yapmadı ve 14. en hızlı zamanın sahibi oldu.

Takım arkadaşı Pol Espargaro, bu süreçte oldukça iyi performans sergiledi ve testleri en hızlı isim olarak tamamladı. Her iki HRC sürücüsü de, 2022 motosikletinde atılan adımlardan memnundu.

Marquez, cuma günü yeni Honda'da ilk kez "özel şeyler" hissettiğini söylemişti ve pazar günü işlerin pozitif yönde gittiğini doğruladı.

Fakat Marquez, her şeyin mükemmel olmadığını ve tam olarak istediği hisse sahip olmadığını belirtti.

Marquez, kendisini 6 Mart'ta yapılacak Katar yarışı için kazanmayıp hazır hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Yani asla bilemezsiniz ama bugün hızlı olduğum doğru."

"İyi bir tempodaydım ve iyi sürebiliyordum. Farklı ayarlar denediğimde, tur zamanı gelişmeye devam ediyordu."

"Farklı aerodinamik çözümler denedim ve tur zamanı gelişiyordu. Farklı lastikler denedim, örneğin orta hamuru, yumuşak hamuru kullandım ve tur zamanı giderek iyileşiyordu."

"Böyle bir hisse sahip olmak da potansiyelin orada olduğunu gösteriyor."

"Buranın özel bir pist olduğu da doğru, çok kaygandı ve normalde böyle şartlarda kendimi çok iyi hissediyorum."

"Fakat sonlara doğru yol tutuşu gerçekten yüksekti."

"Mutluyum çünkü Mandalika testinden işleri tamamlamış şekilde ayrılıyoruz."

"Daha fazlasına ihtiyacım olduğu doğru, motosikletle alakalı o özel hissiyata hâlâ sahip olduğum. Fakat mutluyum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Marquez ayrıca fiziksel durumu nedeniyle motosiklette mümkün olduğunca keyif almaya odaklandığını da ekledi.

“Bugün motosiklette epey keyif aldım. Bugün devam edebilmemin tek yolunun eğlenmek olduğunu biliyordum çünkü günün başından itibaren çok yorgundum."

"Sanırım herkes öyleydi ama bugün omzumda büyük bir acı hissettim. Bu nedenle en hızlı tur denemesi yapmadım çünkü en hızlı tur denemesi yaparken çok fazla güç kullanıyorsunuz."

"Bundan ötürü sadece yarış temposuna odaklandım ve motosikletin ayarları üzerinde çalıştım."

"Hoşuma gitti. Motosikleti ve kaymaları hissetmeye başladım."

"Katar'da bu hissi tekrar yakalamak istiyorum ama Malezya ile burası arasında büyük fark vardı."