Marquez: "Islak zemindeki antrenman turları, galibiyet için çok önemliydi"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, yarışı uzun süre lider götüren Francesco Bagnaia'nın 23. turda kaza yapmasının ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Honda sürücüsü, yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götürdü ve Ducati sürücüsünün arayı açmasına izin vermedi.

Pol Espargaro'nun da ikinci sırada finiş görmesiyle beraber Honda, 2017 Aragon'dan bu yana ilk kez duble yaparken, 2019 Japonya'dan bu yana ilk kez saat yönünde koşulan bir yarışı kazandı.

Marquez, 2021'de genel olarak sağ omzundaki sorun nedeniyle her pistte iyi olmakta zorlandı. Ancak Misano hafta sonunun çoğu ıslak zeminde geçti ve bu da Marquez'in gücünü saklamasına yardım etti.

Yarışa yedinci sıradan başlayan Marquez, "Bu yıl sıralama turlarının en iyi ya da en güçlü noktam olmadığını fark ettim. Bu sebeple daha çok startlara odaklanmaya çalışıyorum."

"İlk turda yedinci sıradan üçüncü sıraya çıkmak çok iyiydi. Çok hızlı şekilde başladım çünkü her iki Ducati sürücüsünün de en başından itibaren zorlayacağını biliyordum."

"Başlangıçta tur zamanının 1:32.2 olduğunu görünce, şaşırdım çünkü dün 1:33.8 yapmakta bile zorlanıyordum."

"Fakat bugün harika bir duygu vardı ve motosiklet çok iyi çalışıyordu."

"Özellikle son turlarda diğerleriyle fark çok büyüktü ve bu da önemliydi. Sonunda bu farka sahip olmak önemli çünkü son turlarda fiziksel durumumla biraz zorlanıyordum."

"Fakat tüm hafta sonunun yağmurlu şartlarda geçmesi bana, ilk kez bir pazar günü taze bir enerji ile sürüş yapma şansı verdi."

"Uyandığımda kolumu gayet iyi hissediyordum ve yeterli gücüm vardı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in bu yılki zaferlerinden ikisi -Sachsenring ve COTA- saat yönünün tersi yönünde yapılan yarışlarda gelmişti.

Honda'nın dublesinden memnun olduğunu söyleyen Marquez, bu yıl fiziksel durumuna uymayan bir pistte kazanmasının daha da iyi hissettirdiğini belirtti.

"HRC personeli için çok önemli çünkü sağa dönülen virajların olduğu bir yerde kazandık."

"Bu benim hedeflerimden biriydi. Perşembe günü basın toplantısında, burada veya Portimao'da podyuma çıkmak istediğimi söyledim."

"Burada gerçekten çok hızlı bir yarışta kazandık, yarışı yönetme şeklimiz harikaydı."

"Bagnaia'nın bizden daha hızlı olduğu ortada ve kazayı, çok zorladığı için tempo düşürmeye başladığım turda yaptı."

"Yarış temposunda baskı yapabildik, hızlı olabildik ve rekabetçiydik."

"Islak zeminde veya motosiklet değişimi yapılan bir yarışta kazanmak önemlidir ama bu pistte gerçekten hızlı olan Pecco'nun ardında yarışı kazanmam, bunu sağ virajlı bir pistte yapmam, kendi adıma gerçekten çok güzel bir şey. Bu, kendim ekibim ve 2022'ye yönelik hazırlıklar için çok önemli."