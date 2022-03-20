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Marquez, ısınma turlarındaki büyük kazası sonrası hastaneye götürüldü

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Endonezya Grand Prix'si öncesinde düzenlenen ısınma turlarında yaptığı kaza sonrası kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marquez, ısınma turlarındaki büyük kazası sonrası hastaneye götürüldü
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Marquez, pazar sabahı Mandalika pistinde gerçekleştirilen 20 dakikalık ısınma seansında, 7. virajda büyük bir kaza yaptı.

Motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından havaya fırlayan İspanyol sürücü, daha sonra sert şekilde aşağı düştü. O noktada Marquez'in hızı 186 km/s'i bulmuştu ve kazada hem sol koluna, hem de başına darbe aldığı görüldü.

Marquez, kazanın ardından sersemlemiş vaziyetteydi fakat ayağa kalktı. Şimdi daha fazla kontrol için hastaneye götürüldüğü duyuruldu.

Honda'dan yapılan kısa açıklamada, Marquez'in daha fazla kontrol için Mataram hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Marquez, sıralama turlarında iki kez kaza yapmış ve bundan ötürü de Q2'ye kalamamıştı. Eğer yarışmasına izin verilirse 14. sıradan başlayacak çünkü Franco Morbidelli 3 sıra grid cezası aldı.

 
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Xaveria Yunita

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