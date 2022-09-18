Marquez, ilk turdaki kazalarda neler olduğunu açıkladı

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Mayıs ayındaki Mugello Grand Prix'sinin ardından sağ kolundan dördüncü kez ameliyat olan Marquez, 110 günlük tedavi sürecinin ardından bu hafta sonu Aragon Grand Prix'siyle MotoGP'ye geri döndü.

Sıralama turlarında sarı bayraklara takılan ve 13. sırayı alabilen Marquez, 23 turluk yarışın startında iyi kalktı ve ilk virajda altıncı sıraya kadar yükseldi. Fakat 3. viraja gelindiğinde motosikletin arkasını kaybettiği bir an yaşadı ve şampiyona lideri Fabio Quartararo, Marquez'in Honda'sının arkasına çarparak havaya uçtu.

Aragon GP yarış raporu : MotoGP Aragon: Bastianini kazandı, Quartararo ve Marquez ilk turda yarış dışı kaldı!

Quartararo'nun Yamaha M1'inin bir parçası, Marquez'in arka lastiğine sıkıştı ve bu da yedinci virajda Marquez'in yavaşlamasına neden oldu. Marquez'in yavaşlaması da Takaaki Nakagami ile temas yaşamasına neden oldu.

Pite dönerken ufak bir scooter kazasına da karışan Quartararo, ilk turdaki kazasını göğsüne aldığı ufak çiziklerle atlattı. Nakagami ise iki el parmağında ufak sakatlıklarla kurtuldu.

İlk turun sonunda yarış dışı kalan Marquez, kazalarla alakalı şunları söyledi: "Arka tarafı kaybedip gazı kestiğim doğru ama büyük bir an değildi. Sorun şuydu ki Fabio bana çok ama çok yakındı çünkü muhtemelen geçmişte birçok kez yaptığımız gibi pistin o bölümünde beni geçmek istiyordu."

"Enea ve Aleix dışarı çizgide olduğundan ufak bir an yaşadım, ben daha iyi bir çizgideydim ama soğuk lastiklerle daha önce de yaşadığımız gibi ufak bir an yaşadım."

"Bir yarış kazasıydı. Fabio çok şanssızdı çünkü normal bir şekilde bana fazlasıyla yakındı ve ardından teması hissettim."

"Sonrasında yeni sorunlar başladı. 5. viraja girdim, garip bir şey hissettim ve 'neler oluyor?' dedim. Sonrasında gaz verdiğimde 6 ve 7. virajlar normal hissettirdi."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"7. virajda Nakagami beni geçti ve biraz taştı. Ben onun içerisi çizgisindeydim ve biraz da önündeydim. Holeshot cihazını çalıştırdım ve bunu yaptığım anda arka lastik kilitlendi."

"Her fotoğrafı dikkatlice inceledim ve baktığınızda motosikletimden bir parça uçtuğunu görüyorsunuz. Sonrasında her virajda lastik kilitlenmesini hissettim."

"Kazanın ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldım ama buna Taka ile yaptığım kaza neden olmadı, Fabio kazası nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldım. İki kaza da çok talihsizdi."

Marquez, 13. sıradan bu kadar iyi bir start almayı "beklemediğini" kabul ediyor ve aslında bu yarış için hedefinin agresif bir ilk turdan ziyade, yarışı bitirmek olduğunu söylüyor.

"Mantalitem tüm hafta sonu aynıydı: kilometre kat etmek, yarışı bitirmeye çalışmak. Bu hedefe ulaşamadık. Sadece bir tur atabildim. Startımın iyi olduğu doğru."

"Startta sadece içgüdülerimi kullandım ve iyi bir start alıp dışarı çizgiyi kullandım. İlk virajdan çıktığımda altıncıydım, bunu beklemiyordum.

"O noktadan sonra, 'Tamam, neler olacağını göreceğiz" dedim. Ancak sadece 2 viraj sonra her şey kötüye gitti.