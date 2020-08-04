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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Marquez ikinci kez ameliyat oldu, Brno yarışını da kaçırabilir!

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Marquez ikinci kez ameliyat oldu, Brno yarışını da kaçırabilir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ağu 2020 05:37

Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, bu hafta sonu Brno'daki Çek Grand Prix'sini kaçıracak gibi görünüyor, çünkü pazartesi akşamı ikinci kez ameliyat oldu.

Repsol Honda yıldızı Marquez, geçen ayki İspanya GP'sinin son turlarında şiddetli bir kaza yapmış ve kolunu kırdığı için Endülüs Grand Prix'sini kaçırmıştı.

Buna rağmen İspanyol sürücü, Jerez'deki ikinci yarışta antrenman turlarına katıldı ve toplamda 28 tur attı. Ancak dirseğindeki güç azaldığı için hafta sonundan çekildi.

Geçirdiği kazanın ardından hem cerrahi hem rehabilitasyon anlamında yoğun bir süreç geçiren ve son günlerde şınav dahi çeken Marquez'in koluna yerleştirilen titanyum plakanın, baskı nedeniyle kırıldığı ortaya çıktı.

Açıklamada şöyle denildi: “Marc Marquez, sağ humerusunu (pazu kemiğini) düzeltmek için kullanılan titanyum plakanın baskı nedeniyle hasar görmesinin ardından bugün 3 Ağustos Pazartesi günü ikinci bir operasyon daha geçirdi. Dr Xavier Mir ve onun Hospital Universitari Dexeus'daki ekibi titanyum plakayı değiştirdi. Marc taburcu edilmeden önce 48 saat hastanede kalacak. ”

Mir şunları ekledi: “Marc Marquez 13 gün önce ameliyat edildi ve bugün ameliyathaneye geri döndü. İlk ameliyat başarılı oldu, beklemediğim şey bu plakanın yetersiz olmasıydı. Ameliyat edilen bölgede baskı birikmesi, plakanın bir miktar hasar görmesine neden oldu. Bu nedenle titanyum plaka çıkarıldı ve yeni bir sabitleyici ile değiştirildi."

"Sürücü bu dönemde herhangi bir acı hissetmedi. Her zaman verilen tıbbi tavsiyeleri ve vücudundan gelen tepkileri takip etti. Maalesef aşırı baskı bu soruna neden oldu. Şimdi iyileşme süresini anlamak adına 48 saat beklemeliyiz. ”

Marquez, pazartesi günü yayınladığı bir videoda yoğun şekilde antrenman yapıyordu.

 

Brno'yu da kaçırması beklenen Marquez şu anda ilk iki yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun 50 puan gerisinde yer alıyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Charles Bradley

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