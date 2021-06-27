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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Marquez: ''İkinci antrenmanda yaptığım kaza beni çok etkiledi''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Honda'dan Marc Marquez, Hollanda Grand Prix'si hafta sonunun ikinci antrenmanında yaptığı kazanın kendisini cumartesi günü 20. olduğu sıralama turlarında ''çok etkilediğini'' söyledi.

Marquez: ''İkinci antrenmanda yaptığım kaza beni çok etkiledi''

Marquez, Cuma günü gerçekleştiren ikinci antrenman seansının başında RC213V'sinden düştü ve aynı gün bileğini incitip incitmediğini belirlemek için bazı sağlık kontrollerinden geçti.

Ciddi bir yaralanması olmasa da, Marquez Cumartesi sabah tekrar sürüş yapmanın ona ''imkansız'' göründüğünü ancak sonrasında gün içinde daha iyi hissettiğini söyledi.

Marquez, sıralamaların birinci bölümünde hızlı tur atarken De Bult virajını geç aldı ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan Grand Prix'ye 20. sıradan başlayacak.

Sıralamalardan sonra konuşan Marquez şu ifadeleri kullandı: ''Bu sabaha başlarken 'Tamam, motosikleti sürmek dünkü kazadan sonra imkansız olacak çünkü sağ ayağım çok acıyor ve sağ kolumu zorlayamıyorum' diye düşündüm.''

''Bu sabah gerçekten çok zordu. Öğleden sonra ise adım adım daha iyi hissediyordum ve bu beni mutlu etti çünkü şu an iyiye gidiyorsa, yarın daha da iyi olacaktır.''

''Bunun dışında, tüm öğleden sonra boyunca arkada yalnız ve hızlı sürüş yaptım.''

''İlk turda tur zamanımı yalnız çıkardım, sonrasındaki ikinci turda Zarco'yu bazı turlarda takip edebildim ancak son turum kullanılmış lastiklere göre iyi durumdaydı.''

''Dünkü kazanın beni bugün çok etkilediği doğru.''

Marquez, Honda'nın motosiklette kullanılan ve kazaya neden olan elektroniklere bir çözüm bulmasını istediğini de belirtmişti.

Honda ise Cumartesi gününe yeni elektronikler getirdi ve Marquez'in onayını aldılar.

''İyiydi çünkü Honda söylediklerime bir yanıt verdi. Dünkü kazayı analiz ettim ve çekiş kontrolün açık olmadığını gördüm, bu yüzden kaza yapmışım.''

''Bunu anlamak önemli ve marka da iyi şekilde bu duruma yanıt verdi. Bunu yaptıkları için onlara minnettarım.''

Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro üçüncü antrenmanlardan sonra direkt olarak sıralamaların ikinci bölümüne çıksa da, lastik seçimi konusunda yanlış yaptığını itiraf etti.

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