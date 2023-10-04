Marquez: "Honda ile kurduğumuz ilişki tekrarlanamaz"

Honda, çarşamba günü yaptığı açıklama ile 2013 yılından beri birlikte çalıştığı Marc Marquez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Marquez ve Honda, kötü geçen birkaç yılın ardından artık yollarını ayırmanın iki taraf için de en iyisi olduğuna karar verdiler.

Marquez'in geleceği haftalardır tartışma konusuydu ve büyük bir kesim Gresini Ducati'ye geçeceğini düşünüyordu.

Gresini henüz resmi bir duyuru yapmamış olmasa da olsa da, taraflar resmi imzayı atmışa benziyor.

Honda'nın yaptığı resmi duyurunun hemen ardından Marquez, altı dünya şampiyonluğunun yanı sıra 59 galibiyet, 101 podyum ve 64 pole pozisyonu kazandığı takıma teşekkür etti.

Marquez şöyle konuştu: "Bu harika yolculuk için teşekkür ederim! Birlikte 11 yıl geçirdik!"

"Unutulmaz anlar paylaştık: altı dünya şampiyonluğu, beş triple crown (sürücüler, takımlar, üreticiler şampiyonluğu, 59 zafer, 101 podyum ve 64 pole pozisyonu elde ettik."

"Sıkı çalışma, kararlılık ve yıllar içinde kurduğumuz bağ!"

"Gülüşler, gözyaşları, sevinçler, zor anlar, ama en önemlisi: eşsiz ve tekrarlanamaz bir ilişki."

"Ayrılsak da beraberiz."

Marquez, yıllardır Honda'da birlikte çalıştığı isimlerin hiçbirisini yanında götüremeyecek.