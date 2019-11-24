Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”
Honda’nın yeni sürücüsü Alex Marquez, Valencia testlerinde RC213V motosikletinde beklediğinden daha rahat olduğunu söyledi.
Marc Marquez ve kardeşi Alex, Jorge Lorenzo’nun emekliliği ile beraber 2020 sezonunda aynı takımda yarışacak. Alex, Valencia’daki ilk testteki ilk turlarında kaza yapmış ve lider Maverick Vinales’in 2 saniye gerisinde 22. sırada yer almıştı.
Honda’nın motosikleti, rakip motosikletlere göre fiziksel olarak zorlayıcı ve hantal olmasıyla tanınıyor. Ancak Marquez, RC213V ile çabucak rahat hissettiğini ve limitlerde sürmediğini söyledi.
Uyum sürecinin nasıl gittiği sorulduğunda Marquez, “Beklediğimden daha iyi, özellikle de pozisyon anlamında. Honda küçük bir motosiklet ancak şimdiden rahat hissediyorum. Hâlâ rahat olma konusunda gelişebileceğim alanlar var, ancak durum gerçekten iyi.”
“Zor ya da kolay bir motosiklet olduğunu söylemek için daha fazla sürüş yapmalıyım, limitleri bulmalıyım.”
“Şu anda her şeyde rahat hissediyorum, her şey iyi. Bu şekilde devam etmeli, gelişmeye devam etmeli ve neyin geliştirilmesi gerektiğini anlamak için limitleri bulmalıyım.” şeklinde konuştu.
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Takım patronu Alberto Puig, ilk turlardaki kazasının ardından hızlı şekilde sürüşlere devam ettiği için Marquez’i övdü.
Puig, “Süper hızlı değildi, ama en azından motosikleti anlamak için istikrarlı şekilde ilerleme kaydetti.”
“Belki de kaza yapmamak için çok fazla zorlamak istemedi. İyi bir dinleyici, öğrenmeye çok ilgi duyuyor. Beklenen de buydu.” dedi.
Yardımcı editör: Matteo Nugnes
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Valencia Kasım testleri
|Pilotlar
|Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
|Takımlar
|Repsol Honda Team
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”
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