MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Valencia Kasım testleri / Son dakika

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”

paylaşım
yorumlar
Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Kas 2019 12:14

Honda’nın yeni sürücüsü Alex Marquez, Valencia testlerinde RC213V motosikletinde beklediğinden daha rahat olduğunu söyledi.

Marc Marquez ve kardeşi Alex, Jorge Lorenzo’nun emekliliği ile beraber 2020 sezonunda aynı takımda yarışacak. Alex, Valencia’daki ilk testteki ilk turlarında kaza yapmış ve lider Maverick Vinales’in 2 saniye gerisinde 22. sırada yer almıştı.

Honda’nın motosikleti, rakip motosikletlere göre fiziksel olarak zorlayıcı ve hantal olmasıyla tanınıyor. Ancak Marquez, RC213V ile çabucak rahat hissettiğini ve limitlerde sürmediğini söyledi.

Uyum sürecinin nasıl gittiği sorulduğunda Marquez, “Beklediğimden daha iyi, özellikle de pozisyon anlamında. Honda küçük bir motosiklet ancak şimdiden rahat hissediyorum. Hâlâ rahat olma konusunda gelişebileceğim alanlar var, ancak durum gerçekten iyi.”

“Zor ya da kolay bir motosiklet olduğunu söylemek için daha fazla sürüş yapmalıyım, limitleri bulmalıyım.”

“Şu anda her şeyde rahat hissediyorum, her şey iyi. Bu şekilde devam etmeli, gelişmeye devam etmeli ve neyin geliştirilmesi gerektiğini anlamak için limitleri bulmalıyım.” şeklinde konuştu.

İlgili haberler:

Takım patronu Alberto Puig, ilk turlardaki kazasının ardından hızlı şekilde sürüşlere devam ettiği için Marquez’i övdü.

Puig, “Süper hızlı değildi, ama en azından motosikleti anlamak için istikrarlı şekilde ilerleme kaydetti.”

“Belki de kaza yapmamak için çok fazla zorlamak istemedi. İyi bir dinleyici, öğrenmeye çok ilgi duyuyor. Beklenen de buydu.” dedi.

Yardımcı editör: Matteo Nugnes

Sonraki haber
Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"

Önceki haber

Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia Kasım testleri
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
00:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
05:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
00:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
04:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
05:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
05:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
00:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
05:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Schumacher harika bir takım oyuncusuydu"

2s
2
Formula 1

Hamilton: "En büyük pilot olmaya çalışıyorum"

1s
3
Formula 1

Analiz: Vettel'in duyguları, Ferrari'yi nasıl baltalıyor?

4
Formula 1

Claire Williams: "Herkes gitmemi istiyor"

3s
5
Formula 1

Hakkinen: "En iyi takımlar 2020'den sonra da şampiyon olacak"

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”
MGP

Marquez: “Honda’ya beklediğimden daha iyi uyum sağladım”

Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"
MGP

Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"

Binder, Pedrosa’dan yardım almış
MGP

Binder, Pedrosa’dan yardım almış

Crutchlow: "Honda'nın 2020 motosikletinin sürüşü daha kolay değil"
MGP

Crutchlow: "Honda'nın 2020 motosikletinin sürüşü daha kolay değil"

Espargaro yeni KTM'nin Marquez'le aynı tempoda olması karşısında şaşkın
MGP

Espargaro yeni KTM'nin Marquez'le aynı tempoda olması karşısında şaşkın

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.