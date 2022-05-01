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Marquez: "Honda'nın yeni motosiklete geçmesi beni hayal kırıklığına uğratmadı"

Marc Marquez, baştan aşağı yenilenmiş yeni Honda'ya uyum sağlamakta zorlanmasına rağmen takımın kararından ötürü hayal kırıklığına uğramadığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Marquez: "Honda'nın yeni motosiklete geçmesi beni hayal kırıklığına uğratmadı"
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Honda, Marc Marquez'in 2020 sezonunun ilk yarışında kaza yapması ve çeşitli ameliyatlar sebebiyle sezonu kapatmasının ardından başlayan süreçte epey zorlu iki sene geçirmesinin ardından, 2022 sezonundan itibaren motosikleti yeniden tasarlamayı seçti.

Ancak motosiklet felsefesinin daha çok arka tarafa eğilimli olması, Marquez'in sürüş stilini yeni motosiklete uyarlamasını zorlaştırdı.

Pazar günü Jerez'de düzenlenecek İspanya GP'sine beşinci sıradan başlayacak Marquez'e, bu sonuç için ne kadar zorlaması gerektiği göz önüne alındığında, motosikletin gelişim yönü konusunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı soruldu.

Marquez, "Hayal kırıklığına uğramadım, çünkü büyük bir değişiklik yapıldığı doğru."

"Bazı yorumlar duydum, fakat bu değişim ile herhangi bir sorunum yok. Ancak diğer motosikleti kullanırken her şeyin daha doğal hissettirdiğini de söylemeliyim."

"Eski motosikleti 2013'ten beri kullanıyordum, motosikletin üstünde ufak tefek değişiklikler yapıldı fakat karakteristik olarak hep aynıydı."

"Bu kez büyük bir değişimle karşı karşıyayız ve Honda dahi birçok şeyi anlamlandırmaya çalışıyor."

"Örneğin, Pol (Espargaro) farklı bir şekilde sürüyor.

"Oldukça hızlı ve 13. sırada başlasa bile, bu yeni motosikleti benden daha iyi sürüyor çünkü motosikleti KTM'de kullandığına biraz benziyor."

"Kısacası, sürüş stilimi geliştirmeliyim." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma gününü ancak 19. sırada bitirebilen Marquez, bunun sebebinin işe yaramayan büyük bir ayar değişikliği olduğunu söylüyor. Sonrasında "motosikletin istediği" ayarlara geri dönen altı kez dünya şampiyonu, özellikle frenlemede zorlanmaya devam ediyor.

Marquez, "Yeni motosikletin büyük bir fark yarattığı doğru."

“Farklı bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Dün motosikleti benim sürüş tarzıma uyarlamak için çalışmamız gerektiğini söylemiştim, bunu yaptık da, ama bu ayarlarla sürüş yapmamın imkanı yoktu." 

"Bugün itibariyle motosikletin istediği ayarlara geri döndük, yani aşağı yukarı diğer Honda'larla aynı temele."

"Fakat halen çok zorlanıyorum, özellikle de motosikleti döndürmekte. Bunu çözmemiz gerek, çünkü biraz zorlarsam dahi kaza yapıyorum." dedi.

Marquez, yarış için gerçekçi hedefinin "beşinci, altıncı veya yedinci sıra" olduğunu düşünüyor.

“Beklentiniz çok yüksekse hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz."

"Bugünkü beklentim üçüncü çizgide yer almaktı, bu beklentiyi aştım ve ikinci çizgideyim. Bu yüzden mutluyum."

"Dün 19. oldum, Portimao'da da yarışı liderin 16 saniye gerisinde tamamladım. Bu nedenle hedefinizin iyimser olması gerekiyor, ancak elinizden gelenin en iyisini de yapmalısınız."

"Yarın iyi bir yarışta beşinci, altıncı veya yedinci sırada yer alabiliriz."

"Elbette kazanmak veya podyum için savaşmak isterim ama buna hazır değiliz."

“Geçmiş geçmişte kaldı. Eskiden her şey daha kolaydı, şimdi her şey daha zor."

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