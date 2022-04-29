Marquez: "Honda'nın sorunlu motosikletini çözmek için Jerez'de bazı fikirleri var"

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Altı kez MotoGP şampiyonu, geçen hafta Portimao'da damalı bayrağı gören ilk Honda sürücüsüydü ancak podyum için verilen mücadelede yer alamadı ve liderin 16 saniye ardında finiş gördü.

Tüm Honda sürücüleri, sezon öncesi testlerinde ve ilk yarışlarda, yeni Honda paketi hakkında övgü dolu sözler söyleseler de, son yarışlarda durum dramatik şekilde değişti ve şikayetler başladı.

Marquez, 2022 motosikletine her zaman şüpheyle yaklaştı ve yeni tasarımın, ana sürüş gücü olan frenleme yeteneğini zorlaştırdığını dile getirdi.

Bu hafta yapılacak Jerez yarışı öncesinde konuşan Marquez, Honda'nın motosikletle ilgili çeşitli fikirlere sahip olduğunu ve İspanya GP hafta sonu boyunca bunları deneyeceklerini söyledi.

Marquez Perşembe günü Jerez'de "Portimao'da elbette çok gerideydik. Eğer sonuca bakarsanız altıncılık kötü değil."

"Fakat podyumdan ve zaferden çok uzaktaydık. Yarışta çok zorlandık."

"Şimdi burada, Jerez'de daha hızlı olmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız."

"Şimdiden sadece motosiklette değil, kendi tarafımda da deneyebileceğim bazı fikirlerimiz var."

“Gelişmeye devam etmem gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. İlk seansa nasıl başlayacağımızı göreceğiz ve bu noktadan itibaren bir yön belirlemeye çalışacağız." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro, Portimao yarışının ardından arka yol tutuş eksikliği yaşadığını söyledi, ki bu durum yeni tasarımla ortadan kalkması amaçlanan bir durumdu.

Şu anda şampiyona liderinin 38 puan gerisinde olan Marquez, motosikletteki sorunları düzeltmenin ne kadar süreceğini düşündüğü sorulduğunda, "Bu büyük soru."

"Katar'da ve Malezya'daki sezon öncesi testlerinde gördüğümüz gibi, geniş bir pistte gerçekten iyi çalışan bir motosikletimiz var."

"Ancak dar pistlere geldiğimizde, yani daha kısa sürede dönüş yapmanız gerektiğinde, çok zorlandığımız ortada. Yani anlamamız gereken şeyler var."

“Çözüm yakın mı uzak mı bilmiyoruz. Potansiyel var ama bu potansiyelden yararlanmanın yolunu bulmamız gerekiyor.” cevabını verdi.

İspanya GP sonrası Pazartesi günü, 2022'deki üç tane bir günlük sezon içi testinden ilk yapılacak.

Pek çok kişi bunu Honda için önemli bir test olarak görüyor fakat Marquez, çalışmalarının Cuma günkü ilk seansta başlayacağını çünkü yeni parçaları denemeye başlamadan önce uygun bir temel ayar bulmaları gerektiğini söyledi.

"Farklı bir durumdayız ve benim için pazartesi günkü test, cuma günü başlıyor. Yani bir şeyler denemeye cuma günü başlayacağız."

“Öncelikle temel bir ayar bulmamız gerekiyor. Rakiplerimiz iyi bir temele sahipler, bu nedenle de şampiyonluk için savaşıyorlar. İyi bir temele sahip olduğunuzda, her yerde hızlı olabilirsiniz."

"Çalışmamız gereken yer burası, her şeyden önce kendimizi rahat hissedeceğimiz bir temel bulmaya çalışıyoruz ve bu noktadan sonra yeni şeyler deneyebiliriz."