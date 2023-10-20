Marquez, Honda'nın sıkıntıları devam ettiği için hızlı virajlarda zorlayamıyor
Marc Marquez, inatçı Honda MotoGP motosikletindeki sıkıntıları devam ettiği için, Phillip Island'daki Cuma günkü antrenmanlarda hılzı virajlarda pek zorlayamadığını söyledi.
Marquez, Pazar günü tehlikeli derecede yüksek rüzgar tehdidi nedeniyle hafta sonunun ana yarışının Cumartesi gününe alınması kararına olumlu yaklaştı, ancak sıralama turlarından sonra 27 turluk mücadeleye doğrudan girmenin daha zor olacağını kabul etti.
"Sprint için çok fazla bir şey değişmeyecek ama ana yarış için daha fazla değişecek çünkü arka lastiği anlamak için daha az zamanınız var. Bu daha çok bir kumar olacak çünkü hâlâ lastik tüketimini bilmiyoruz."
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