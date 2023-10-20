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Marquez, Honda'nın sıkıntıları devam ettiği için hızlı virajlarda zorlayamıyor

Marc Marquez, inatçı Honda MotoGP motosikletindeki sıkıntıları devam ettiği için, Phillip Island'daki Cuma günkü antrenmanlarda hılzı virajlarda pek zorlayamadığını söyledi.

Jamie Klein
Editör Jamie Klein
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Marc Marquez, Repsol Honda Team
Marquez, Avustralya Grand Prix hafta sonunun olaylı bir açılış günü geçirdi; hem açılış antrenman seansında hem de öğleden sonraki ikinci seansta, Lukey Heights'ı takip eden yavaş MG sağ virajında kaza yaptı.
İspanyol sürücü, Endonezya'daki son kazasının ardından RC213V'ye güveninin kalmadığını itiraf ederken, gelecek yıl Gresini Ducati'ye geçmeden önce Honda'daki son yarışlarından herhangi birinde kazanma şansı olmadığını söyleyerek hafta sonuna girdi.
Marquez kazalarının, pistin daha hızlı bölümlerindeki kararlılık eksikliğini telafi etmek için risklerin daha düşük olduğu daha yavaş virajlarda sınırları zorlamaya çalışmasının bir sonucu olduğunu açıkladı.
Marquez, 2. antrenmanda 16. en hızlı dereceyi yaptıktan sonra, "Kendime güvenim yoktu ve 1. antrenmandaki erken kaza da yardımcı olmadı."
"Temel olarak, çok fazla güvenim yok ve daha hızlı virajlar var. Bu yüzden en hızlı virajlarda zorlamıyorum, sadece seyir halindeyim (geziniyorum). Yavaş virajlarda sadece zorluyorum ve orada kaza yapıyorum ama bu çok güvenli."
"Sadece hızlı virajlarda, şu anda kendimi [iyi] hissetmiyorum." dedi.
Marquez, 2. antrenmanda en hızlı 12. olan LCR sürücüsü Alex Rins tarafından alışılmadık bir şekilde en iyi Honda sürücüsü olma unvanını kaybetti, ancak altı kez premier sınıf şampiyonu bunu önemsemedi.
Marquez, geçen yıl Suzuki ile Phillip Island'da kazanan Rins için "Çok farklı bir şekilde ama bu Honda ile iyi bir şekilde sürüyor. Ancak seviye oldukça yakın."
"Sadece anlamak için [verileri] karşılaştıracağım ama tur zamanı sadece onda bir [daha hızlı]. Ben birini takip ettim, o başkasını takip etti, bu yüzden tur zamanını yapmanın yolu bu değil. Yarış temposunda ise benzeriz." şeklinde konuştu.

Marquez, Pazar günü tehlikeli derecede yüksek rüzgar tehdidi nedeniyle hafta sonunun ana yarışının Cumartesi gününe alınması kararına olumlu yaklaştı, ancak sıralama turlarından sonra 27 turluk mücadeleye doğrudan girmenin daha zor olacağını kabul etti.

"Sprint için çok fazla bir şey değişmeyecek ama ana yarış için daha fazla değişecek çünkü arka lastiği anlamak için daha az zamanınız var. Bu daha çok bir kumar olacak çünkü hâlâ lastik tüketimini bilmiyoruz."

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