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MotoGP / Katar Şubat Testi / Son dakika

Marquez, Honda'nın Katar'daki performansından endişeli

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Marquez, Honda'nın Katar'daki performansından endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Şub 2020 07:27

MotoGP şampiyonu Marc Marquez, Honda'nın 2020 sezonuna başlayacağı Katar'daki test performansının endişe verici olduğunu söyledi.

Losail Uluslararası Pisti, genel olarak Marquez ile Honda'nın en güçlü olduğu pist değildi ve 2014'ten beri burada kazanamamasına rağmen hep ilk beş içerisinde yer aldı.

LCR sürücüsü Cal Crutchlow Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni RC213V'yi Katar'da bir "amatör" gibi sürmek zorunda kaldığını söylemişti.

Dün yapılan testlerin ikinci gününde hiçbir fabrika takımı sürücüsü ilk ona giremediği gibi, ilk ona giren tek Honda sürücüsü 2019 motosikletiyle mücadele eden Takaaki Nakagami'ydi ve o da 10. oldu.

Katar'da gördüklerinden endişe edip etmediği sorulduğunda Marquez, gördüklerinin Sepang'daki sezon öncesi testiyle tamamen zıt olduğunu söyledi.

Marquez, "Tabii ki endişeliyim çünkü her turda, her yarış pistinde çok hızlı olmak istiyorum. Ama bu yarış pistinde endişeli olduğumuz doğru."

"Bir tür problemler yaşıyoruz ve bunların nereden kaynaklandığını analiz etmeye çalışıyoruz. Çünkü tüm Honda sürücüleri - özellikle yeni motosiklette olanlar- aynı yerde çok fazla zorlanıyoruz."

"Mesela gördünüz üzere Crutchlow, buradaki en hızlı sürücülerden birisi ama şimdi çok fazla mücadele ediyor. O da kaza yaptı. Zorluyoruz ve analiz etmeye çalışıyoruz."

"Sorunun nerede olduğunu biliyoruz ama bu noktada çözemiyoruz Yani, sadece adım adım deneyeceğiz."

"Ama, diğer tarafta Malezya'da oldukça hızlıydık, istikrarlıydık, iyi sürebiliyorduk. Yani gece-gündüz gibi fark olduğu doğru, ama olumlu olan şey bu pistin takvimdeki en özel pist olduğu." dedi.

Marquez, 2020 Honda motosikletiyle ilgili en büyük sorunun ön tarafla ilgili olduğunu söylemişti.

Honda'nın Katar için bir düzeltme bulmaya ve uygulamaya çalıştığını söyleyen Marquez, "Sezonun geri kalanı için farklı düşüneceğim, ancak normalde ilk yarışta çok mücadele ediyoruz ve iyi bir sonuç bulmak istiyorsak, her şeyin doğru pozisyonlarda olması gerekiyor." dedi.

Cruchlow ikinci virajda büyük bir kaza yaparken, Marquez de dokuzuncu virajda büyük bir kaza yapmıştı.

Son şampiyon, kışın olduğu ameliyatın ardından toparlanma sürecinin devam ettiğini ve bunun kazada önemli bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

"O noktada yönümü farklı şekilde değiştirdim ve özellikle yorgun olduğumda, bacaklarımı çok itiyorum çünkü omuzlarımla yapamıyorum."

"Ve evet, sadece bacaklarımla çok fazla ittim, önü kaybettim ve omzumla geri dönemedim. Ama bunun dışında şanslıydık."

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Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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