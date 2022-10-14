Marquez, Honda'nın gelişimi için hafta sonunu feda etmeye hazır

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Aragon'da piste dönen Marquez, şu anda iyi sonuçlardan ziyade 2023 sezonu öncesi yeniden forma dönmeyi ve son iki senedir yolunu kaybeden Honda'nın gelişimine yardımcı olmayı hedeflemekte.

Direksiyon başına döndüğü Misano testinde zaten yeni parçaları deneyen İspanyol sürücü, bugünkü antrenman seanslarında ise yeni bir ön kanat ve sidepod tasarımının yanı sıra Ducati tarafından kullanılan 'stegosaurus' tarzı arka kanatçıkları da test etti.

Saat yönünün tersine dönülen ve akıcı bir yapısı bulunan Phillip Island, Marquez'e ve iyileşmekte olan sağ omzuna en uygun pistlerden biri, bu nedenle altı kez dünya şampiyonunun rekabetçi olması bekleniyor.

Buna rağmen Marquez, yeni parçaları denemek için Cuma antrenmanlarını feda etmekten ötürü mutlu.

Yeni parçaları denemek için iyi bir hafta sonunu feda edip etmeyeceği sorulan Marquez, "Elbette biraz fedakârlık yapıyorsunuz."

"Örneğin, bu öğleden sonra sert ön lastikle çıktığımda bunun nedeni sabah orta ön lastiği kullanmamdı, nitekim aero testleri için için en iyi lastiğin bu olduğunu biliyordum, yumuşak lastikle verim alamıyorduk."

"Ancak daha sonra [hafta sonu için elimizdeki] lastiklerin miktarını da hesaba katarak sert ön lastiğe geçtim, bu da motosiklet ayarlarını etkiledi."

"Şu anda öyle bir noktadayız ki tek bir hafta sonunda en iyi sonuca odaklanmak istemiyoruz."

"Elbette yarın ve Pazar günü %100'ümü ortaya koymaya çalışacağım, ancak gelecek için de anlamamız gerekenler var ve Honda'yı bir şeyler denemeleri için çok zorluyorum. Bu yüzden yeni parçaları her fırsatta test etmeliyim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yeni paketin nerelerde daha iyi olduğunu açıklayan Marquez, virajları dönmenin fiziksel olarak daha az zorlayıcı hale geldiğini söylemekle birlikte asıl testin gelecek hafta Sepang'da gerçekleşeceğini de kabul ediyor.

Marquez, "Yeni sidepod motosiklet üzerinde farklı bir his yaratıyor."

"Virajları dönmek kolaylaşmadı, ancak bu pistte fiziksel açıdan daha az zorlanıyoruz gibi. Bana yardımı dokunuyor, ancak mevcut paketle daha hızlıydım."

"İlk seansta mevcut paketle en iyi turumu attım. İkinci seansta ise yeni parçalar üstünde çalıştım."

"Her iki paketin de bazı olumlu ve olumsuz yönleri var. Bu hafta yeni paketle devam edeceğim çünkü fiziksel durumum için daha iyi."

"Ama asıl test Malezya'da olacak, nitekim Phillip Island'da sert fren noktalarınız yok, her şey akıcı. Dolayısıyla en önemli yarış Malezya." dedi.