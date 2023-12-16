Marquez: "Honda'dan ayrılışım iki taraf için de kazançlı bir durum"

Honda, Marquez'in Japonya Grand Prix'sinde sezonun tek podyumunu elde etmesinin ardından, sözleşmesinde hâlâ bir yıl olmasına rağmen, 2023 sezonunun sonunda Marquez ile karşılıklı olarak yollarını ayırmaya karar verdiğini açıkladı.

Gelecek yıl Gresini için bir yıllık Ducati ile yarışacak olan Marquez, ilk kez geçen ay Valensiya'da yapılan testlerde motosikletle yarıştı ve bu yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Honda ile 11 yıl geçiren ve birlikte altı Dünya Şampiyonluğu kazanan Marquez, her iki taraf da kazançlı çıktığı için ayrılma kararının mühendislik açısından daha kolay olduğunu söylüyor.

Autosport'un Honda'dan ayrılışının sorunsuz geçmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Yani, benim için açıklaması kolay."

"Honda ile ilişkimiz her zaman çok dürüst ve iyi oldu ve bence her iki tarafın kazanan olması zihniyetiyle çok başarılı 11 yıl geçirdik."

"Bence gelecek yıl için verdiğimiz bu karar da iki taraf için kazançlı. Neden mi? Çünkü şampiyonada lider olan bir motosiklete geçeceğim ve hedefime ulaşmaya çalışacağım, yani yeniden rekabetçi hissetmeye çalışacağım."

Fotoğraf tarafından: Dorna Marc Marquez, Gresini Racing

"Rekabetçi hissetmek kazanmak anlamına gelmiyor; sadece rekabetçi hissetmek, daha rahat sürmek ve bazı yarışlarda üst sıralar için mücadele etmek anlamına geliyor."

"Gerçek şu ki bana ödedikleri tüm bütçe motosiklete gidecek."

"Benim konfor alanım burasıydı; burada kalmak, motosiklete binmek, maaşımı almak ve baskı altında olmamak."

"Ama şu anda proje için en iyisinin, bana ödediklerinin tamamını motosiklete yatırmaları olduğuna inanıyorum."

"Honda Honda'dır. Honda ben olsam da olmasam da zirveye geri dönecektir. Bu yüzden bunu yapabileceklerine inanıyorum." yanıtını verdi.

Marquez'in ayrılışının Honda'ya motosikletin geliştirilmesi için 15 milyon euro'luk bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Valensiya'daki 2024 Honda prototipinin son testinin başarılı olduğu kanıtlandı ve Joan Mir, HRC'nin kendisine ilk kez işe yarayan bir şey getirdiğini belirtti.

İspanyol gazeteci Emilio Perez de Rozas'ın geçen ay El Periodico için hazırladığı bir rapor, Honda'nın RC213V'nin ağırlığından sekiz kilogram azaltabildiğini ve bunun da diğer güncellemelerin yanı sıra motosikletin genel yol tutuşunun iyileştirilmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.