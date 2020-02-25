Marquez: "Honda, sorunu buldu"

Marquez, Kasım ayında omzundan ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecinin beklenenden daha zor ve yavaş ilerlemesinin ardından Sepang'da zorlanmıştı. Yine de motosikletin performansının, fiziksel durumundan daha endişe verici olduğunu söylüyordu.

Honda'nın çoğunlukla viraj girişlerinde sorun yaşadığından bahseden Marquez, bunun Katar'daki ilk iki günde de devam ettiğini söylemişti. Hatta LCR sürücüsü Cal Crutchlow, motosikletten düşmemek için amatör gibi sürdüğünü itiraf etmişti.

Honda durumdan son derece endişeliydi ve Marquez, pazartesi günkü son test gününde LCR sürücüsü Takaaki Nakagami'nin 2019 versiyon motosikletiyle sürüş yaptı.

Marquez çeşitli parçalar da denedikten sonra Honda'nın motosikletle ilgili durumu anladığına inanıyor.

Pazartesi günü en hızlı yedinci zaman yapan Marquez, "Son günde, 2016'da yaptığımız şekilde çalıştık."

"Bir yol bulduk. Zaten Malezya'da anlamadığım bazı sorunlar vardı, hızlı virajlarda bazı tuhaf kazalar yaptım ve normalde bunları kurtarabilirdim. Ama çok fazla zorlanıyorum ve dün yine garip bir kaza vardı."

"Belki de fiziksel durumumla ilgili bir şey diye düşündüm, çünkü kendi kendime 'her zamanki gibi sürüyorum' diyordum. Ama sonra bütün Honda sürücülerinin zorlandığını gördüm. Sadece çaylak takım arkadaşım değil, Cal da öyleydi."

"Honda'ya, tüm takımıma ve tüm takımlara yaptıkları harika işten ötürü teşekkür etmem gerekiyor. Garajda tüm güçlerini kullanıyorlar, yoğun şekilde çalışıyorlar ve doğru yönü buluyoruz. Oldukça iyi şekilde sürebiliyordum, bazı şeyleri daha iyi anlıyoruz ve sorunun ne olduğunu anlamak için bazı 2019 parçalarını test ediyoruz. Bugün sorunun ne olduğunu bulduk."

"Sezon öncesindeki en önemli şey bu. Çünkü sadece bugün değil, dün de çok uzaktaydık ve motosikleti sürmekten zevk almıyorduk. Oysa bugün çok eğlendim ve çok daha yakındık."

Honda'nın dönüşlerde ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulduğunda, “Ön taraftaki hissiyat iyi değildi. Viraj girişleri iyi değildi ve ayrıca dönüşlerdeki hızımız da iyi değildi. Çıkıştaki yol tutuşla bunu telafi etmeye çalıştık ve sonra yol tutuşu da kaybettik."

"Sonunda viraj girişi gelişti, orta hızlı virajlar gelişti ve viraj çıkışları daha hızlı oldu." yanıtını verdi.

Marquez, pazartesi günü 2020 motosikletinde eski Honda aerodinamik kaplamasını denedi. Ayrıca daha önce test ettiği ama çok az zaman kazandığı bir şasi de denedi. Honda, sorunları çözmek için yön bulmuş gibi gözüküyor.

Ancak Marquez önümüzdeki yarış hafta sonunda denemeleri gereken pek çok şey olduğunu kabul ediyor.

“Günün sonunda farklı bir şasi denedik."

"Sorun, sezon öncesi yaptığımız tüm çalışmaların işe yaramamış olmasıydı. Her zaman pek çok şeyi deniyoruz."

“Şimdi sorunu bulduğumuza göre, her şeyi yeniden denememiz gerekiyor.”