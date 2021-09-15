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MotoGP / Aragon GP Haberler

Marquez: "Honda motosikletini istediğim gibi sürmeye çalıştığım her an kaza yapıyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, 202 Honda motosikletini ne zaman kendi tarzında sürmeye çalışsa hemen kaza yaptığını söylüyor.

Marquez: "Honda motosikletini istediğim gibi sürmeye çalıştığım her an kaza yapıyorum"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, bu yıl şimdiye kadar yaptığı 18 kaza ile, iki yarış kaçırmasına rağmen gridin en çok kaza yapan sürücüsü pozisyonunda yer alıyor.

Marquez, geçen hafta sonu, saat yönünün tersine koşulan Aragon'da, sağ kolu üzerinde daha az yüke sahipti ve bu sayede tıpkı Almanya'da olduğu gibi galibiyet için savaşma fırsatı buldu. Günün sonunda zafer Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın olsa da, Marquez'in performansı umut vericiydi.

Marquez, antrenmanlarda iki kaza yaptı ve buna rağmen yarışta Bagnaia'nın ardında ikinci olarak bu yılki podyum sayısını ikiye yükseltti.

Marquez, Nisan ayındaki dönüşünden sonra, çok daha hızlı bir şekilde doğal sürüşüne dönmeyi beklediğini kabul ederken, tarzını değiştirmesinin kesinlikle daha yavaş olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Ayrıca Marquez, tüm Honda sürücülerinin sürmekte zorlandığı 2021 Honda motosikleti üzerinde de çalışmaları gerektiğini belirtti.

Marquez, "Elbette bazı şüpheler var ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dediğim gibi, Portimao'da spora döndüğümde biraz daha hızlı olmayı bekliyordum, özellikle de motosiklete binme şeklim açısından böyle olmalıyım."

"Oysa şu anda istediğim gibi süremiyorum ve bunu yapmaya çalıştığım anda da kaza yapıyorum."

"Doğal tarzımda süremiyorum; farklı bir şekilde sürmeyi düşünmem gerekiyor."

"Fakat bu açıdan bir yol bulmaya çalışmayı, rekabetçi olmayı ve şampiyonluk için savaşmayı hedefliyorum. Bunu belki aynı sürüş tarzıyla yapamam fakat bugün gösterdiğimiz gibi, Avusturya'da gösterdiğimizi farklı şekilde sürmek, yavaş olmak demek değil."

"Yine de sadece kendi üzerimde değil, motosiklet üzerinde de çalışmaya devam etmeliyiz, takımla da çalışmaya devam etmeliyiz ve eğer ben biraz gelişirsem, motosiklet de biraz gelişirse, bu çocukların olduğu yere geliriz."

Honda takım patronu Alberto Puig geçtiğimiz günlerde Autosport'a verdiği demeçte, Marquez'in sakatlığına rağmen markanın motosiklet felsefesini değiştirmeyeceğini söylemişti.

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