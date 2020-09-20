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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Marquez: "Honda motosikleti sıralamalarda kontrolden çıkıyor"

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Marquez: "Honda motosikleti sıralamalarda kontrolden çıkıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Alex Marquez, Emilia-Romagna GP öncesinde sıralamalarda 17. sırada yer almasının ardından Honda motosikletinin sıralama sürüşünde kontrolden çıktığını söyledi.

Repsol Honda ile çaylak sezonunu geçiren Marquez, geride kalan 7 sıralamada 17. sıradan daha iyi bir derece elde edemedi. Marquez yarışlarda da pek iyi değil ancak buna rağmen 4 yarıştan puan almayı başardı.

Marquez, "Ritmi iyi bir şekilde kontrol edebiliyoruz ve bu iyi bir şey ancak yeni yumuşak lastiklerle diğerleri gibi sıralamalarda bir saniye gelişemiyoruz. Jerez'den beri bu konuda eksiğiz. Biraz gelişme kaydettik ancak herkes gelişiyor ve herkes gittikçe daha hızlı oluyor. Biz bu konuda eksiklik yaşıyoruz."

"Motosiklet üzerinde harika hissediyorum ancak yeni lastiği taktığımızda her şey kontrolden çıkıyor. Motosiklet biraz değişiyor ve yeni lastiklerle daha radikal oluyor."

"O esnada hareketler daha radikal oluyor, her şey daha fazla sallanıyor. Bu yüzden kontrol etmeye ya da buna alışmaya çalışıyorum. Yeni lastiklere geçtiğimde benim için her şey hâlâ çok zor."

"Dürüst olmam gerekirse, 4. antrenmanda orta arka lastikle, sıralamalardaki yumuşak lastiğe göre çok daha iyi hissettim. Belki de bu şekilde daha fazla zorlayabilmem için bu tür hislere ihtiyacım var. Ancak şu anda bunu yapabileceğim hissiyata sahip değilim." dedi.

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Alex Marquez
Editör Lewis Duncan

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