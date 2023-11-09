Marquez: "Honda motosikleti geliştirmeden en iyi sürücülerin peşinde koşmamalı"

Marquez'in gelecek sezon için Gresini Ducati'ye geçme kararı almasıyla Honda, fabrika takımına yeni bir isim bulma arayışına girdi.

Beş kez MotoGP yarışı galibi Miguel Oliveira ilk tercihti fakat HRC'nin bir yıldan daha uzun vadeli bir anlaşma istemesiyle bu kapı kapandı.

Bu durum Gresini'den ayrılan Fabio Di Giannantonio'yu favori konumuna getirirken, Malezya Grand Prix'si öncesinde Moto2 yıldızı Fermin Aldeguer'in de koltukla adı anılmaya başladı.

Marquez Malezya'da , Honda'nın onun yeri için ne yapması gerektiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu onların izlemek istedikleri stratejiye bağlı. Dolayısıyla bu planlara girmeyeceğim çünkü onlara saygı duyuyorum."

"Elbette şu anda proje için en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve proje için en iyi şey tüm parayı motosiklete yatırmak."

"Ben de buna inanıyorum çünkü şu anda iyi performans göstermeyen bir motosiklette, griddeki en iyi sürücüye sahip olmanın anlamı yok."

"Her şeyden önce motosiklete sahip olmanız ve ardından en iyi sürücüyle anlaşmanız gerekiyor."

"Kim olduğunun önemi yok. Benim görüşüm bu. Kendi stratejileri var ve ben de biraz biliyorum ama söylemeyeceğim çünkü bir şeyler söylemeleri gerekiyorsa bunu zaten onlar yapar."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Mevcut Honda sürücüsü Joan Mir, Honda'ya daha iyi bilgiler verebileceğine inandığı için yanında deneyimli bir sürücü istiyor.

"Bu konuda bir şey söylemek zor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda, dışarıdan alabileceğimiz tüm bilgiler bizim için yararlı olabilir."

"Elbette bizim yaptığımız yorumlar olduğu doğru, bu sayede sorunun ne olduğunu anlıyorlar. Fakat bir başka tecrübeli sürücü de fikirlerini söyleyebilirse ve belki biraz yol gösterebilirse, bu tabii ki yardımcı olabilir."

"Bu durumda -kendi açımdan- takımda bir çaylak yerine deneyimli bir sürücü istiyorum. Fakat proje için bilemiyorum, onlar karar vermek zorunda."

Di Giannantonio Perşembe günü Malezya'da basına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili bir haber olmadığını belirtti.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Honda ile WSBK'de yarışan ve bu hafta sonu Alex Rins'in yerine LRC Honda ile mücadele edecek olan Iker Lecuona, Honda'nın kendisi yerine deneyimi olmayan genç bir sürücüyü seçmesinin kendisi için büyük darbe olacağını söyledi.

MotoGP'de Tech3 ile iki sezon geçiren Lecuona, "S*çarım! Bunun nasıl bir darbe olacağını hayal bile edemezsiniz, bu kadar net söylüyorum."

"Bence Honda deneyimi olmayan genç bir sürücüyü almaya hazır değil. Gencim ama MotoGP'de iki yıllık deneyimim var ve MotoGP'de çok iyi yarışlar çıkardım, üstelik Honda ile de beş yarışa çıktım."

"Yani benim için acı verici bir tekme olurdu ve iyileşmek için yarım saate ihtiyaç duyardım." dedi.