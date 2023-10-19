Marquez: "Honda ile yarış kazanmak düşük bir ihtimal"
Marc Marquez, Honda sürücüsü olarak son beş yarışında galibiyet alabileceğini pek zannetmiyor.
2024'te Gresini Ducati takımına geçmek için Honda'dan ayrılacak olan Marquez, 2022 sezonundaki tek podyumunu aldığı Philip Island öncesi açıklamalarda bulundu.
Phillip Island'ın motosikletten ziyade sürücünün fark yarattığı bir pist olarak bilinmesine rağmen Marquez, galibiyet alma şansları olacağını pek zannetmiyor.
Phillip Island'ın RC213V ile yarış kazanmak için son fırsat olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Marquez, "Bu yıl kazanmak zor olacak."
"Hiçbir yarışa kazanmayı düşünerek yaklaşamayız çünkü uzaktayız. Kazananın bir, iki, üç saniye gerisinde değiliz, en iyi yarışımızda yedi ya da 10 saniye gerideyiz."
"Burada, Buriram'da ya da Valencia'da kazanmayı düşünemeyiz, ki bunlar kalan beş pistin en iyi üçü."
"Malezya ve Katar'da çok zorlanacağız; bu [diğer] üç pistte biraz daha az zorlanacağız ama zaferi düşünebileceğimiz kadar değil."
Marquez Avustralya'ya Endonezya'da hem sprint yarışında hem de ana yarışta kaza yaptığı zorlu bir hafta sonunun ardından geldi.
30 yaşındaki Marquez, bir önceki yarış olan Motegi'de elde ettikleri podyum sonrası bunu yaşamalarından dolayı hayla kırıklığı yaşıyor.
Marquez, "Bu yıl bir de iyi olup olmayacağını önceden anlamak zor."
"Hızlı olmayı beklemediğimiz bazı yarış pistlerinde hızlıydık. Geçmişte burada [Phillip Island'da] hızlıydım ama beklentim yoktu."
"Piste çıkmak ve nerede olduğumuzu anlamak istiyorum."
"Zor bir hafta sonundan geldiğim doğru. [Motegi'de] iyi durumdaydık ve sonra biraz daha fazla mücadele ettiğim bir piste geldik ve bunu kabul edemedim."
"Bunu kabullenmediğinizde, normalden daha fazla kaza yapmaya başlıyorsunuz." dedi.
"Sprint yarışında ilk turda kaza yaptım. Sonra ana yarışta daha sakindim ama bu şekilde bile kaza yaptım. Bu bana çok fazla güven kaybettirdi çünkü yaşananları anlayamıyordum."
"Şimdi tekrar geri adım atmam ve bu hafta sonu özgüvenimi yeniden inşa etmem gerekiyor. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.
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