Marquez: "Honda'da kalmak 'kolay çözüm' olacaktı"

Honda'nın geçen hafta Marquez ile 2023 sonunda yollarını ayıracağını açıklamasının ardından, Gresini Perşembe sabahı sekiz kez Dünya Şampiyonu ile anlaştığını doğruladı.

Bu, bir süredir bir söylenti olsa da; Marquez kararını geçtiğimiz Salı günü verdiğini açıkladı.

Honda ile 11 yıllık birlikteliğini sona erdireceğine dair önemli haberlerin çıkmasından bu yana medyanın karşısına ilk kez çıkan Marquez, karar verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Honda'dan ayrılmayı ne zaman düşünmeye başladığı sorulduğunda Marquez, "Sezonun ilk bölümünde rekabetçi olduğum doğru, ama iyi bir şekilde değil."

"Çok fazla risk alıyordum. Sezonun ikinci yarısına farklı bir yaklaşımla başladım ve artık sezonun ilk bölümündeki gibi risk almıyorum."

"Çok fazla sakatlık yaşadım ve bu çok zordu. Ancak sakatlandığınızda, zor bir anda herhangi bir karar alamazsınız."

"Geçmişte öğrendiğim şey buydu. Sezonun ikinci yarısında Honda ile bazı güzel görüşmeler yaptık ve her şey gittikçe zorlaşıyordu, fikirlerim değişiyordu ve çok kararsızdım."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama aynı zamanda, o dönemde Gresini takımıyla temas kurdum ve onlara herhangi bir sözleşmeyle ilerlemeyeceğimi söyledim."

"'Eğer beni beklemek istiyorsanız, bekleyin. Ama hiçbir şey için söz veremem' dedim çünkü kararımı geçen Salı günü Japonya GP'sinden sonra verdim."

"Konfor alanımın dışına çıkmak istedim. En kolay yol Honda'da kalmaktı: Her şey kontrolüm altında olacak, tanıdığım insanlar olacak ve yüksek maaşım olacaktı."

"Yani kolay çözüm buydu. Ama sonra kendime ve kariyerime dikkat için yeni bir meydan okuma bulmam gerektiğini düşündüm, bu da Gresini'ydi." dedi.

Marquez, Gresini kararından önce geleceğiyle ilgili dolaşan diğer söylentiler hakkında yorum yapmayı reddederken, neden sadece bir yıllık sözleşme imzalamayı tercih ettiğini de açıkladı.

"Yani, gelecek hakkında kimseyle konuşmam ve söylentilere cevap vermeyeceğim çünkü tüm üreticilere, takımlara saygım var."

"Ancak benim için tek seçenek bir yıllık sözleşmeydi."

"Ama nedenini açıklayacağım: Çok zor zamanlar geçirdiğinizde, kendinizden bile şüphe duyuyorsunuz ve her zaman söylediğim gibi, eğer bundan keyif almıyorsanız, motosiklet sürmenin bir anlamı yok çünkü eğer bundan keyif almıyorsanız, neden burada kalasınız ki?"

"Bu yüzden ailevi bir takıma geçmeye karar verdim çünkü hissettiğim şey buydu: Başlangıca, küçük bir takımın atmosferine, ailevi bir takıma, şampiyonada lider olan bir motosiklete geri dönmek."

"Bu büyük bir meydan okuma çünkü 11 yıl aynı motosikleti kullanmak kolay bir değişim olmayacak. Ama ben sadece bundan keyif almak, yeniden gülümsemek ve piste çıkarken kendime güvenmek istiyorum."