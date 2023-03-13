Marquez: "Honda beş ila onunculuk için savaşacak"
Marc Marquez, mevcut Honda'nın şampiyonluk savaşı için yeterli olmayacağını kabul etti ve normal şartlarda beş ila onunculuk mücadelesi vereceklerini söyledi.
Zorlu bir kış arası geçiren Honda, Portekiz'deki son test döneminde de umduğunu bulamadı ve yeni motosiklet hem Joan Mir, hem de Marc Marquez tarafından pek beğenilmedi.
Motosiklette genel olarak rahat hissettiğini söyleyen Marquez, pek çok kez olduğu gibi yine şampiyonluk savaşı verecek bir motosiklete sahip olmadıklarını söyledi.
Marquez,"Ne yazık ki Honda'nın pistte işe yaramasını beklediği bazı şeyler beklediğimiz gibi çalışmadı."
"Test boyunca Malezya'daki motosikleti kullandım. Birkaç ayar değişikliği yaptığımız doğru, ekibim iyi bir plan hazırlayarak iyi adımlar attı, kendimi gittikçe daha iyi hissediyorum."
"Tempomu geliştirmeye de odaklandım, çünkü her turda farklı şeyler denediğinizde işler zorlaşıyor."
"Ancak ilk yarışta podyum ya da zafer düşüncesine kapılamayız. Elimizde ne olduğunu düşünmeli ve en iyisini yapmaya çalışmalıyız.""
"Neler olacağını göreceğiz, ancak hemen yarın bu koşullarda yarışsaydık beş ila onuncu sıra için mücadele ediyor olacaktık." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Her şeye rağmen kendimize inanmamız gerek, şu an şampiyonada herkesin sıfır puanı var. Beş, altı yarış geçtikten sonra nerede olduğunuzu hemen anlayacaksınız."
"Gelişmeye devam etmek için bir adım atmamız gerektiği doğru, ancak sezona negatif bir bakış açısıyla başlayamayız. Pozitif bir zihniyete sahip olmalı, en iyiyi bulmaya çalışarak başlamalıyız."
"Eğer ilk beş için mücadele etmeniz gerekiyorsa, ilk beş için mücadele etmeye çalışın. İlk 10 için mücadele etmeniz gerekiyorsa, ilk 10 için mücadele etmeye çalışın."
"Eğer sezona olumsuz bir zihniyetle başlarsanız, 42 yarışlık çok uzun bir sezon olur." dedi.
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