Marquez: "Honda benim hayatımın takımı"

Sekiz kez grand prix dünya şampiyonu olan İspanyol sürücü, kötü geçen 2023 sezonunun ardından sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Honda'dan ayrılarak gelecek sezon için Gresini Ducati'ye imza attı.

Marquez, 2013'teki ilk yarışından itibaren MotoGP kariyerinin her yılında Honda ile yarıştı ve birlikte altı premier sınıf şampiyonluğu kazandılar ve 59 galibiyet elde ettiler.

Honda'dan ayrılacağını açıkladığından beri, Marquez bir gün geri dönme ihtimaline kendini asla kapatmadı. Ancak Valencia'daki testte bunun sadece 'kendi' kararı olmayacağını kabul etti.

Üreticideki koşulların iyileşmesi halinde Honda'ya dönmenin kendisi için bir düşünce olup olmadığı sorulduğunda Marquez,"Kapıları asla kapatmak istemiyorum."

"Geçmişte bazı röportajlarda söyledim ve yine söyleyeceğim. Honda ile ilişkimiz inanılmazdı ve yolculuklarımızı değiştirmeye, ilişkimizi bitirmeye karar verdiğimizde, her iki taraf da kabul ettiği için oldu."

"Buna tamamen saygı duyuyoruz. Çünkü durumu çok kritik bir hale sokmak istemiyorum. Honda'ya kapıyı açık tutmayı seviyorum."

"Ben diyorum ki, belki diğer üreticiler duymak istemeyecek ama Honda benim hayatımın, kariyerimin takımı olacak."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

"Altı dünya şampiyonluğu ve birçok zafer elde ettim. Bu sayılara başka bir üreticiyle ulaşamayacağım."

"Honda her zaman kalbimdeki en özel takım olacak. Ama geleceğimizin tekrar kesişip kesişmeyeceğinizi göreceğiz. Bu sadece benim kararım olmayacak." dedi.

Marquez'in 2024'te Honda'daki yerini, Japon markasıyla iki yıllık bir anlaşma imzalayan Luca Marini alacak.

Joan Mir, sezonun ardından Valencia testine getirilen 2024 Honda'dan övgüyle bahsederek, RC213V'de ilk kez gerçekten işe yarayan bir şey denediğini belirtti.

Marquez Valencia'daki testte Ducati ile ilk kez piste çıktı ve testi dördüncü sırada liderin sadece 0.171 saniye arkasında tamamladı.