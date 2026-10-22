MotoGP Avustralya GP

Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"

Şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı MotoGP'de Ducati ve Aprilia'nın takım emirleri uygulayıp uygulamayacağı tartışılırken Marc Marquez konuyu değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 11:50

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dünya şampiyonluk yarışında Aprilia sürücüsü Jorge Martin’in iki puan gerisinde Avustralya Grand Prix’sine gelen Marc Marquez, şampiyonluk yolunda olası takım emirleri iddialarına noktayı koydu. Endonezya Grand Prix'sinin ardından padoğun ana gündem maddelerinden biri haline gelen takım emirleri konusunda hem Ducati hem de Aprilia yönetimi henüz bu tür müdahaleler için erken olduğunu ifade etse de Aprilia'nın perşembe günü tüm sürücüleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Phillip Island'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marquez, takım emirlerinin ancak hız yetersiz kaldığında bir gereklilik haline gelebileceğini savundu.

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ducati bünyesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten İspanyol şampiyon, takım emirleri ve şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Biz her zaman bir takımız; ben Ducati ile, kendi ekibimle birlikteyim ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

“Takım emirlerine gelince; eğer hızınız varsa takım emirlerine ihtiyacınız olmaz. Takım emirlerine ancak yeterince hızlı değilseniz ihtiyaç duyarsınız.”

“Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Şu anda sadece kendime odaklanmış durumdayım ve yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum.”

“Ancak Aprilia’nın çok güçlü olduğu da bir gerçek. Mücadelenin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz."

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mandalika’da elde ettiği sprint galibiyeti ve altıncılıkla şampiyona iddiasını güçlendiren Marquez, Endonezya hafta sonu öncesinde bazı endişeleri olduğunu dile getirdi fakat bunları detaylandırmadı.

Lombok'un kendileri için mükemmel geçtiğini aktaran tecrübeli sürücü, sol virajlarıyla ünlü ve sürüş tarzına oldukça uygun olan Phillip Island'da havanın değişken olacağını, ayrıca geçtiğimiz yıl burada çok güçlü bir performans sergileyen Aprilia'ya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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