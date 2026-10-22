MotoGP Avustralya GP
Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"
Şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı MotoGP'de Ducati ve Aprilia'nın takım emirleri uygulayıp uygulamayacağı tartışılırken Marc Marquez konuyu değerlendirdi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 22 Eki 2026 11:50
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Dünya şampiyonluk yarışında Aprilia sürücüsü Jorge Martin’in iki puan gerisinde Avustralya Grand Prix’sine gelen Marc Marquez, şampiyonluk yolunda olası takım emirleri iddialarına noktayı koydu. Endonezya Grand Prix'sinin ardından padoğun ana gündem maddelerinden biri haline gelen takım emirleri konusunda hem Ducati hem de Aprilia yönetimi henüz bu tür müdahaleler için erken olduğunu ifade etse de Aprilia'nın perşembe günü tüm sürücüleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Phillip Island'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marquez, takım emirlerinin ancak hız yetersiz kaldığında bir gereklilik haline gelebileceğini savundu.
Marc Marquez, Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ducati bünyesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten İspanyol şampiyon, takım emirleri ve şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Biz her zaman bir takımız; ben Ducati ile, kendi ekibimle birlikteyim ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
“Takım emirlerine gelince; eğer hızınız varsa takım emirlerine ihtiyacınız olmaz. Takım emirlerine ancak yeterince hızlı değilseniz ihtiyaç duyarsınız.”
“Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Şu anda sadece kendime odaklanmış durumdayım ve yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum.”
“Ancak Aprilia’nın çok güçlü olduğu da bir gerçek. Mücadelenin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz."
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mandalika’da elde ettiği sprint galibiyeti ve altıncılıkla şampiyona iddiasını güçlendiren Marquez, Endonezya hafta sonu öncesinde bazı endişeleri olduğunu dile getirdi fakat bunları detaylandırmadı.
Lombok'un kendileri için mükemmel geçtiğini aktaran tecrübeli sürücü, sol virajlarıyla ünlü ve sürüş tarzına oldukça uygun olan Phillip Island'da havanın değişken olacağını, ayrıca geçtiğimiz yıl burada çok güçlü bir performans sergileyen Aprilia'ya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber MotoGP ve F1 Amerika’da buluşuyor: Pedrosa önderliğinde gösteri sürüşü yapılacak
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR 1 s
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
Wolff: “Görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
18 s
Wolff: “Görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var”
Honda, geleneksel motor geliştirme yaklaşımını açıkladı
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
19 s
Honda, geleneksel motor geliştirme yaklaşımını açıkladı
Son Haberler
Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
12 dk
Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR 1 s
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
Aston Martin'in planı 2028'de Red Bull motoruna geçmek olabilir
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
3 s
Aston Martin'in planı 2028'de Red Bull motoruna geçmek olabilir
Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
3 s
Formula 1 ve Leica’dan özel koleksiyon fotoğraf makinesi
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol