Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Marc Marquez, "kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız" dedi ancak Motegi'deki sprint yarışında dokuzuncu sıradan toparlanıp üçüncü sıraya yükseldikten sonra Pazar günkü Japonya Grand Prix'sinde daha fazlasını başarabileceğine inanıyor.

Gresini Ducati sürücüsü, Cumartesi günü yapılan 12 turluk sprint yarışında podyuma çıkmasına rağmen Japonya'daki hafta sonu oldukça olaylı geçti.

Cuma günü, ayrıntılı olarak açıklamaktan kaçındığı, ancak gün boyunca garajda çok hareketli görünmesine neden olan çeşitli küçük sorunlar nedeniyle zorlandı.

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında ise pist limitleri ihlali nedeniyle en iyi tur zamanının iptal edildiğini öğrenmede yaşadığı gecikme yüzünden dokuzuncu sıradan başlamak zorunda kaldı.

Tur rekoru kırarak pole pozisyonu için yeterli bir derece elde ettiği izlenimiyle pitte otururken, yarış kontrolünün kendisine başka bir tur denemek için zaman bırakmadığını iddia etti.

Marquez, “Turun iptal edilmesine üzülmedim.”

“Açıkça sınırı aştım. Ancak bunu duyurmaları çok uzun sürdüğü için herhangi bir deneme yapamadım.”

“Hızlı zamanım tamamlandığında, koşullar zor olduğu için daha fazla risk almak istemedim. Ancak o turun iptal edildiğini daha önce bilseydim, gridde öne geçmek için bir hızlı tur daha atmaya çalışırdım.”

“Sıralama turlarında hızımızı gösterdik ama şanssızdık. Yeşile dokundum ama bildirim çok geç geldi."

“Bana bir bildirim sorunu olduğunu söylediler. Wi-Fi ile ilgili bir sorun olup olmadığını bilmiyorum” diyerek şaka yaptı.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış Direktörü Mike Webb Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, pist limitleri ihlalinin hemen fark edilmesine rağmen, bir yazılım sorunu nedeniyle tur zamanı iptalinin bildirilmesi için manuel girişlerin gerekli olduğunu söyledi. Bu da bildirimdeki gecikmeyi açıklıyor.

Marquez, son üç yarışta sıralama turlarında yaşadığı üç düşüşün ardından bir grand prix pazarına hazırlık sırasında yaşadığı bu son aksiliklerle ilgili, "Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız." yorumunu yaptı.

Ancak Cumartesi günü, İspanyol pilotun ışıklar yeşile döndüğünde bu tür sorunları geride bırakabileceğinin bir başka kanıtı oldu.

Marquez, “Tur iptali draması sona erdiğinde, yarışa odaklandım ve birinciliğe yakındık, önemli olan da bu.”

“Başlangıç kabul edilebilirdi, ancak 5. Viraja kadar motosikletteki yükseklik ayarlayıcısını devre dışı bırakamadım ve rahat değildim. Martin'e ulaşıp onu geçmeyi başardım, sonra lastik basıncı yükseldi ve sakinleşmek zorunda kaldım.”

“Sonunda basınç tekrar düştü ve Enea'ya saldırabildim ama o kendini çok iyi savundu.” diye ekledi.