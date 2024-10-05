Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Japonya GP

Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Gresini sürücüsü Marc Marquez Motegi hafta sonunda yaşadığı çeşitli sorunların ardından sprint podyumundan memnun.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, "kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız" dedi ancak Motegi'deki sprint yarışında dokuzuncu sıradan toparlanıp üçüncü sıraya yükseldikten sonra Pazar günkü Japonya Grand Prix'sinde daha fazlasını başarabileceğine inanıyor.

Gresini Ducati sürücüsü, Cumartesi günü yapılan 12 turluk sprint yarışında podyuma çıkmasına rağmen Japonya'daki hafta sonu oldukça olaylı geçti.

Cuma günü, ayrıntılı olarak açıklamaktan kaçındığı, ancak gün boyunca garajda çok hareketli görünmesine neden olan çeşitli küçük sorunlar nedeniyle zorlandı.

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında ise pist limitleri ihlali nedeniyle en iyi tur zamanının iptal edildiğini öğrenmede yaşadığı gecikme yüzünden dokuzuncu sıradan başlamak zorunda kaldı.

Tur rekoru kırarak pole pozisyonu için yeterli bir derece elde ettiği izlenimiyle pitte otururken, yarış kontrolünün kendisine başka bir tur denemek için zaman bırakmadığını iddia etti.

Marquez, “Turun iptal edilmesine üzülmedim.”

“Açıkça sınırı aştım. Ancak bunu duyurmaları çok uzun sürdüğü için herhangi bir deneme yapamadım.”

“Hızlı zamanım tamamlandığında, koşullar zor olduğu için daha fazla risk almak istemedim. Ancak o turun iptal edildiğini daha önce bilseydim, gridde öne geçmek için bir hızlı tur daha atmaya çalışırdım.”

“Sıralama turlarında hızımızı gösterdik ama şanssızdık. Yeşile dokundum ama bildirim çok geç geldi."

“Bana bir bildirim sorunu olduğunu söylediler. Wi-Fi ile ilgili bir sorun olup olmadığını bilmiyorum” diyerek şaka yaptı.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış Direktörü Mike Webb Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, pist limitleri ihlalinin hemen fark edilmesine rağmen, bir yazılım sorunu nedeniyle tur zamanı iptalinin bildirilmesi için manuel girişlerin gerekli olduğunu söyledi. Bu da bildirimdeki gecikmeyi açıklıyor.

Marquez, son üç yarışta sıralama turlarında yaşadığı üç düşüşün ardından bir grand prix pazarına hazırlık sırasında yaşadığı bu son aksiliklerle ilgili, "Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız." yorumunu yaptı.

Ancak Cumartesi günü, İspanyol pilotun ışıklar yeşile döndüğünde bu tür sorunları geride bırakabileceğinin bir başka kanıtı oldu.

Marquez, “Tur iptali draması sona erdiğinde, yarışa odaklandım ve birinciliğe yakındık, önemli olan da bu.”

“Başlangıç kabul edilebilirdi, ancak 5. Viraja kadar motosikletteki yükseklik ayarlayıcısını devre dışı bırakamadım ve rahat değildim. Martin'e ulaşıp onu geçmeyi başardım, sonra lastik basıncı yükseldi ve sakinleşmek zorunda kaldım.”

“Sonunda basınç tekrar düştü ve Enea'ya saldırabildim ama o kendini çok iyi savundu.” diye ekledi.

Read Also:

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"
Sonraki haber Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

OTOMOBİL
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

MotoGP
Japonya GP
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli
Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!

Formula 1
Michael Schumacher'in Formula 1 arabasını artık 80 yaşında biri kullanıyor!
Marc Marquez
Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"

Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"

MotoGP
Endonezya GP
Marquez: "Hedeflediğim şampiyonluk artık mümkün görünmüyor"
Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"

Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"

MotoGP
Endonezya GP
Marquez: "Endonezya GP'sini kazanma iddiam yok"
Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"

Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"

MotoGP
San Marino GP
Marquez: "Yağmur yağmasaydı Misano zaferini kazanmam imkansızdı"
Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

MotoGP
Aragon GP
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

MotoGP
Aragon GP
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

MotoGP
Avusturya GP
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

Son Haberler

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"

F1 Formula 1
Amerika GP
Williams: "Stroll'le geçmişte çalışmış olmak beni çıldırtıyor"
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"

F1 Formula 1
Sainz: "Ferrari'den ayrılmadan önce burada son kez kazanmak istiyorum"
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"

MGP MotoGP
Japonya GP
Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

OTO OTOMOBİL
McLaren, yeni süper otomobili W1'i dünyaya tanıttı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye