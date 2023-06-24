Marquez: "Hiçbir şey yapamasam bile bu hafta sonu yarışmak zorundayım"

Sachsenring'de kariyerinin en zor hafta sonlarından birini geçiren Marquez, antrenman ve sıralama turlarında toplam beş kaza yaptıktan sonra ana yarışa katılmadı.

Sağ elinden ufak bir sakatlık geçiren Marquez her şeye rağmen Assen'de yarışmayı tercih etti, ancak motosikletinin tutarsızlığını da hesaba katarak fazla zorlamadı ve Cuma gününü 19. sırada tamamladı.

Marquez'in yarışmaya devam etmesinin arkasındaki en büyük motivasyon ise MotoGP'nin altı haftalık bir yaz arasına girecek olması.

Cuma günü konuşan Marquez, "Diğer hafta sonlarında kendimi iyi hissettim, zorlayabildim."

"Ancak geçen hafta sonu Sachsenring'de yarışmadım çünkü kendimi iyi hissetmiyordum, her tarafım ağrıyordu."

"Dört gün aranın ardından yine motosikletin üstündeyim. Vücudum biraz iyileşti ama yine de ağrılarım var. Dolayısıyla bu hafta sonu hiçbir şey yapamayacağım."

"Yine de yarışıyorum, çünkü yaz arası nedeniyle 1.5 ay ara vereceğiz. İnanın bana, iki ay boyunca motosikletten uzak kalmak hiç iyi bir senaryo değil."

"Bu yüzden bu hafta sonu piste çıkmaya ihtiyacım var."

"Evet, zor anlar yaşadığınızda motivasyonunuz düşüyor, ancak rutinlerinizi korumanız, aynı şekilde çalışmanız ve gelecekte durumu değiştirebileceğinize inanmanız gerekiyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zorlamamasına rağmen ikinci antrenmanda kaza yapmaktan kurtulamayan Marquez'e göre bunun sebebi ilk sektörde güçlü hissetmesi ve biraz gaza basması.

Marquez, "Fiziksel durumumdan dolayı bu kadar acı çekmemeyi bekliyordum ama acı çekiyordum."

"Ayak bileğim ve parmağım kırıldı, bu sorun değil, kabul edilebilir. Ama son sektörde kaburgamda ciddi ağrılar hissediyorum."

"Kendimi iyi hissettiğim tek nokta birinci sektör, çünkü yavaş virajlar mevcut ve zorlayabiliyorum, hızlı olmaya çalışıyorum."

"Ancak iki tur içinde bir saniye daha hızlı olabilmek kolay değil, nitekim bunun için çalışırken hata yaptım. O virajda o kadar hızlı gitmeye alışık değildim. Neyse ki yumuşak bir kazaydı."

"Yarın sonuncu olmamak için biraz zorlayacağım -belki sondan ikinci veya üçüncü olurum- ve hafta sonunu bitirmeye çalışacağım." dedi.