Marquez: "Her şeyin değiştiğini kabul etmek giderek kolaylaşıyor"

“It’s not the position I want to be, but it’s time to work, time to insist.

“All of the [Honda] riders are working to try to understand. But since we arrived in Europe, with tighter, more narrow tracks, we struggle more.”

Cumartesi günü yüksek sıcaklıklar nedeniyle motosikletin arkasını kontrol etmek zorunda kalan Marquez, yarışa 10. sıradan başlayacak.

Cumartesi sabahı daha serin koşullarda duygularının güçlü olduğunu, ancak günün geri kalanında işlerin daha da kötüleştiğini söyleyen Marquez, sezonun çoğunda olduğu gibi hedefinin en iyi ihtimalle ilk beşte yer almak olduğunu belirtirken, bunun "bulunmak istediği pozisyon olmadığını" da ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Marquez, "Hayır, bulunmak istediğim pozisyonda olmadığımı kabul etmek sürekli daha da kolaylaşıyor."

"Başlangıçta kabul etmek zor, bunu istemiyorsun. Ama sonunda kabul etmelisin, çünkü en iyi sürücülere daha yakın olmak için biraz daha hızlı olmaya çalışırsan kaza yaparsın, bazı hatalar yaparsın ya da aşırıya kaçtığın için işleri daha da zorlaştırırsın."

"İyi bir yarışta beşinci, altıncı, yedinci bitirebiliriz. İyi bir yarış geçirmez, kötü bir start alırsanız onuncu veya dokuzuncu bitirebilirsiniz, bu bizim için sürpriz olmaz."

“Olmak istediğim pozisyon bu değil, ama çalışmalı ve direnmeliyiz."

"Tüm Honda sürücüleri motosikleti anlamak ve duruma alışmak için çalışıyor. Ancak Avrupa'ya, yani daha dar pistlere döndüğümüzden beri daha da zorlanıyoruz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Marc Fleury

Cumartesi gününün genelini yorumlayan Marquez, "Sabah daha hızlı olduğum doğru."

"Tamam, üçüncü seansta Fabio'nun [Quartararo] hemen arkasındaydım, ancak yalnız başına tur atarken de iyi zamanlar elde ettim, hızlı olduğumu hissediyordum."

"Fakat öğleden sonra, 4. antrenmandan itibaren hissiyat git gide kötüleşti. Piste ikinci çıkışımda tek başıma turlamaya, o koşullarda sürmenin yolunu bulmaya çalıştım.

"Ama bu haldeyken bile, yalnızca ne kadar zorlayabileceğimi anlamaya çalışırken düştüm."

"Kazanın ardından hissiyat daha da kötüydü. Sıralamalar için piste çıktığımda da durum aynıydı, sadece maksimumu elde ettim."

"Daha iyi bir hissiyat olup olmadığını anlamak için ikinci tercihimde de yumuşak ön lastik kullandım. Daha iyi hissettirdi ama çok yumuşaktı. Ne olup biteceğini yarın göreceğiz, eğer hava biraz bulutl olursa belki daha iyi bir tempoya sahip olabiliriz. Fakat bu, galibiyet veya podyum temposu olmayacak." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro için de pek iyi bir Cumartesi günü olmadı, Espargaro ancak 11. sırada yer alabildi.

Espargaro, "Durum zor. İşin iyi yanı, yılın başından beri böyle hissediyordum, yılın başından beri bundan şikayet ediyordum ve şimdi Marc da aynı hissediyor."

"Jerez'de çok fazla şikayet etmeyen Marc bugün zorlandı, bu yüzden en azından aynı duyguda olmak ve aynı sorunlardan dolayı acı çekmek güzel."

"Bu kadar acı çekmeyi beklemiyorduk. İkinci turun ortasında Zarco'ya denk geldiğim için son turu atamadım." dedi.